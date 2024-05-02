На Бали задержанный россиянин погнул решетки и сбежал. Его тезка основал крупную сеть кальянных в Петербурге

Индонезийская полиция на Бали задержала россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении значительного ущерба вилле и в изнасиловании гражданки Белоруссии. В ходе психологической экспертизы россиянин сбежал из балийской больницы — он голыми руками погнул решетки палаты. Об этом стало известно в четверг, 2 мая, из публикации местного издания RadarBali.
Симутов был задержан еще 24 апреля. Однако на допросах 41-летний мужчина давал бессвязные ответы и вел себя, как сумасшедший. Вскоре он сбежал и скрывался на вилле «Инара» в деревне Саванган.
Сотрудники полиции окружили виллу и взяли упертого россиянина. Во время допроса, как утверждает издание, мужчина признался, что притворялся сумасшедшим и сбежал, чтобы вернуться обратно в Россию. Так он якобы планировал избежать «юридических затруднений».
Телеканал MetroTV уточняет, что мужчина разгромил виллу на Бали, когда от него потребовали оплату. Сумма ущерба составила 91 млн индонезийских рупий — около 5 600 долларов. Также его подозревают в изнасиловании 30-летней гражданки Белоруссии. Как утверждает телеканал, в настоящее время 41-летний россиянин якобы арестован.
В Петербурге человек с такими же именем и фамилией основал крупную сеть кальянных Feromon.Group. Об этом сообщается на сайте компании. Также сам Антон на фоне фотографий с острова Бали называет себя основателем этой сети в своих соцсетях.
По данным СПАРК, Антон Симутов владеет компаниями ООО «Ева» и ООО «Франчайзи». Их совокупная выручка по итогам 2023 года составила 226 млн рублей, а чистая прибыль — в пределах 18 млн рублей. Он единственный владелец и директор этих компаний, но данных о выплатах дивидендов нет. Также торговая марка Feromon зарегистрирована на ООО «Франчайзи».
Образ жизни, который ведет Антон Симутов, вряд ли соответствует размаху его бизнеса. Можно предположить, что основной заработок предприниматель получает от продажи франшизы. Он предлагает ее за паушальный взнос в 1,2–1,5 млн рублей и затем 4% роялти. При этом обещается окупаемость за 10 месяцев и «500 тысяч рублей чистой прибыли с первого месяца».