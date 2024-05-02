На Бали задержанный россиянин погнул решетки и сбежал. Его тезка основал крупную сеть кальянных в Петербурге

Индонезийская полиция на Бали задержала россиянина Антона Симутова по подозрению в нанесении значительного ущерба вилле и в изнасиловании гражданки Белоруссии. В ходе психологической экспертизы россиянин сбежал из балийской больницы — он голыми руками погнул решетки палаты. Об этом стало известно в четверг, 2 мая, из публикации местного издания RadarBali.

Симутов был задержан еще 24 апреля. Однако на допросах 41-летний мужчина давал бессвязные ответы и вел себя, как сумасшедший. Вскоре он сбежал и скрывался на вилле «Инара» в деревне Саванган.

