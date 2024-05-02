В Кремле ответили на обвинения Байдена в нетерпимости к мигрантам

Слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России отражают реальность с точностью до наоборот. Такое заявление 2 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.
«Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит
«Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия», — отметил Дмитрий Песков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило — президент США Джо Байден заявил, что Япония, Китай и Россия — ксенофобы, которым не нужны мигранты, именно поэтому экономика этих стран «застопорилась». Вместе с тем экономика Соединенных Штатов растет, поскольку в этой стране приветствуют мигрантов, отметил Байден.