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    В Кремле ответили на обвинения Байдена в нетерпимости к мигрантам

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    Слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России отражают реальность с точностью до наоборот. Такое заявление 2 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

    «Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости. Представитель президента напомнил, что это не РФ вводит бандитские ограничения против компаний, руководствуясь при этом критериями национальной принадлежности. И не РФ оказывает беспардонное давление на третьи страны, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретной страны.

    «Разве это Россия гоняется за людьми конкретной национальности, конкретного гражданства по всему миру? Нет, это делает не Россия», — отметил Дмитрий Песков.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило — президент США Джо Байден заявил, что Япония, Китай и Россия — ксенофобы, которым не нужны мигранты, именно поэтому экономика этих стран «застопорилась». Вместе с тем экономика Соединенных Штатов растет, поскольку в этой стране приветствуют мигрантов, отметил Байден.

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