Слова президента США Джо Байдена о ксенофобии в России отражают реальность с точностью до наоборот. Такое заявление 2 мая сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла с журналистами.

«Мы считаем, что это заявление отражает реальность с точностью до наоборот», — заявил Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости . Представитель президента напомнил, что это не РФ вводит бандитские ограничения против компаний, руководствуясь при этом критериями национальной принадлежности. И не РФ оказывает беспардонное давление на третьи страны, чтобы убедить их не общаться с компаниями из конкретной страны.