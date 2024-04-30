У певца Дениса Майданова случился аллергический приступ перед патриотическим конкурсом «Я горжусь»

У певца и депутата Госдумы Дениса Майданова 30 апреля случился аллергический приступ – сообщает ТАСС. Это произошло в Центральном академическом театре российской армии в Москве.



53-летний музыкант приехал на патриотический смотр-конкурс «Я горжусь», где он возглавляет жюри. Перед мероприятием он принял лекарство от пневмонии, и вскоре после этого у него случился отек Квинке. Майданову понадобилась помощь медиков, ему вызвали скорую, рассматривался вопрос о госпитализации – рассказал ТАСС концертный директор артиста.



После инцидента Майданов поспешил успокоить своих поклонников в личном блоге в Telegram. Там же он подробнее рассказал о своем состоянии.



«Последнюю неделю у меня был крепкий кашель. Но, как всегда, на ногах, куча дел, болеть некогда. Дождался выходных, поехал к врачу. Сделал КТ, оказалось - правосторонняя пневмония. От госпитализации отказался, т.к. температуры нет и чувствовал себя вполне сносно. Поехал в театр. <…> Купил по пути выписанные врачом препараты. Съел антибиотик. Через 15 минут началась сильная аллергическая реакция», - пишет Майданов.



Аллергический приступ удалось снять таблетками и гормональным уколом. Артист продолжал находиться под наблюдением врачей до позднего вечера.



Все запланированные на май концерты Майданова должны состояться, как отмечает сам артист. Кроме этого, он планирует участвовать в качестве жюри в фестивалях.

