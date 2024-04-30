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    В Чехии назвали доказанной причастность ГРУ к взрывам складов с боеприпасами. От РФ требуют больше двух миллиардов рублей компенсации

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    Полицейское управление Чехии объявило «доказанной» причастность российской военной разведки к взрывам складов боеприпасов в чешской деревне Врбетице, которые произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Об этом стало известно 30 апреля из официального сообщения ведомства.

    В то же время дальнейшее расследование происшествия приостанавливается в связи с тем, что подозреваемые находятся в России, а Москва отказалась удовлетворить поданные Чехией запросы.

    О причастности России к взрывам чешские власти заявляли и ранее, что послужило причиной дипломатического скандала: заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал в 2021 году послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывами, который оценивался в 650 миллионов крон, то есть около 2,2 миллиардов рублей по курсу тех дней.

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