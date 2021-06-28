Чехия потребовала у России 2,2 млрд рублей компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии требуют от России материальной компенсации в связи со взрывами на военных складах во Врбетице.

«Заместитель министра иностранных дел Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный взрывом в Врбетицах. Они оцениваются в 650 миллионов крон», — пишет 28 июня чешская газета Mlada fronta Dnes.

Предполагается, что 350 миллионов должно быть направлено муниципалитетам и области и 300 миллионов — отдельным гражданам, включая детей, которые подверглись риску из-за неконтролируемых взрывов с середины октября до середины декабря 2014 года.