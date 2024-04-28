Эстония собирается закрывать на ночь еще один МАПП на границе с Россией

Министерство финансов Эстонии вслед за «Нарвой» предлагает закрывать на ночь пограничный переход «Койдула» (с российской стороны «Куничина гора» в Псковской области). Об этом 28 апреля пишет ERR.



В конце апреля Эстония решила закрывать на ночь погранпереход «Нарва», и теперь в правительство поступило аналогичное предложение по МАПП «Койдула», сообщил министр финансов Март Вырклаэв. По его словам, поток транспорта по ночам сократился, и изменение режима поможет сэкономить расходы. Однако это будет означать уменьшение налоговых поступлений муниципалитета. Кроме того, муниципалитет обеспокоен тем, что закрытие МАПП усложнит повседневную работу выходцев из России с эстонским гражданством в компаниях, работающих вдоль границы.

