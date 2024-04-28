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    Эстония собирается закрывать на ночь еще один МАПП на границе с Россией

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    Министерство финансов Эстонии вслед за «Нарвой» предлагает закрывать на ночь пограничный переход «Койдула» (с российской стороны «Куничина гора» в Псковской области). Об этом 28 апреля пишет ERR.

    В конце апреля Эстония решила закрывать на ночь погранпереход «Нарва», и теперь в правительство поступило аналогичное предложение по МАПП «Койдула», сообщил министр финансов Март Вырклаэв. По его словам, поток транспорта по ночам сократился, и изменение режима поможет сэкономить расходы. Однако это будет означать уменьшение налоговых поступлений муниципалитета. Кроме того, муниципалитет обеспокоен тем, что закрытие МАПП усложнит повседневную работу выходцев из России с эстонским гражданством в компаниях, работающих вдоль границы.

    «У нас действительно довольно много людей каждый день ездит на работу в волость и в другие районы Южной Эстонии, и для них важно утреннее и позднее вечернее время перехода», — сказал глава муниципалитета Сетумаа Рауль Кудре.

    Напомним, в преддверии майских праздников трафик на российско-эстонской границе резко вырос. Фуры стоят сутками. В Ленинградской области работает единственный пункт пропуска — пеший в Ивангороде. Там также люди вынуждены ждать по несколько часов.

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