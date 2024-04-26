«Ведут себя безобразно». В ФТС заявили, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов на границе

Страны Балтии и Финляндия препятствуют прохождению грузов на границе и создают искусственные очереди. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.
О «безобразном поведении» таможенников Давыдов заявил на
Руслан Давыдов привел конкретный пример такого саботажа — на пропускном пункте «Бурачки — Терехово» на российско-латвийской границе. Там около двух тысяч автомобилей пытаются попасть в Россию. По словам Давыдова, в сутки пропускают около
«Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и «скоропорт», там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», — уточнил Руслан Давыдов. Врио главы ФТС подчеркнул: там, где в сутки могли бы проехать
Ранее в Россию из Белоруссии вместе с мебелью пытались провезти почти