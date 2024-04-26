«Ведут себя безобразно». В ФТС заявили, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов на границе

Страны Балтии и Финляндия препятствуют прохождению грузов на границе и создают искусственные очереди. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

О «безобразном поведении» таможенников Давыдов заявил на 78-м заседании совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ под председательством российской стороны. «Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно <...>», — цитирует информагентство врио главы ФТС.