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    «Ведут себя безобразно». В ФТС заявили, что страны Балтии и Финляндия саботируют прохождение грузов на границе

    2031
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    Страны Балтии и Финляндия препятствуют прохождению грузов на границе и создают искусственные очереди. Об этом 26 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова.

    О «безобразном поведении» таможенников Давыдов заявил на 78-м заседании совета руководителей таможенных служб государств — участников СНГ под председательством российской стороны. «Латвия, Литва, Эстония, Финляндия — они ведут себя с точки зрения таможенных правил просто безобразно <...>», — цитирует информагентство врио главы ФТС.

    Руслан Давыдов привел конкретный пример такого саботажа — на пропускном пункте «Бурачки — Терехово» на российско-латвийской границе. Там около двух тысяч автомобилей пытаются попасть в Россию. По словам Давыдова, в сутки пропускают около 100 машин.

    «Представляете, это 20 дней стоять в очереди. А там стоит и «скоропорт», там могут быть лекарства, там могут быть продукты первой необходимости», — уточнил Руслан Давыдов. Врио главы ФТС подчеркнул: там, где в сутки могли бы проехать 400 машин, проезжают только 100. Давыдов считает, что «это откровенный саботаж».

    Ранее в Россию из Белоруссии вместе с мебелью пытались провезти почти 700 килограммов морепродуктов. Контрабанду обнаружили таможенники.

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