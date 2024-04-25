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    Самарского вице-губернатора не отпускает армия. Политик, отслуживший в зоне СВО, снова получил повестку

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    Вице-губернатору Самарской области Дмитрию Холину грозит уголовное дело, если он не явится по повестке в расположение воинской части, где он проходил службу с начала мобилизации до февраля 2024 года. Об этом 25 апреля пишет «Коммерсант-Волга».

    В февраля 2024 года Холин был назначен вице-губернатором Самарской области и на этом основании был уволен из российской армии, куда был призван по мобилизации. Однако, как пишет «Коммерсант», накануне командующий 2-й гвардейской армии подписал приказ, в котором говорится, что досрочное увольнение с военной службы с зачислением в запас предусмотрено только для тех военнослужащих, которых наделили полномочиями высшего должностного лица субъекта России или члена Совета Федерации. В приказе говорится, что начальник отделения боевой подготовки 30 отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии, майор Дмитрий Холин под эту норму не попадает, а значит, его увольнение — незаконно, поэтому он должен вернуться в воинскую часть, чтобы продолжить службу.

    По информации издания, 25 апреля военная комендатура вручила вице-губернатору повестку с требованием явиться в часть. Если он не придет в течение двух суток, то Холин может стать фигурантом уголовного дела. Уточняется, что повестку вручили в его рабочем кабинете под подпись.

    Более 14 лет Дмитрий Холин работал в правительстве Самарской области, также возглавлял аппарат администрации Самары. Исполнял обязанности руководителя администрации губернатора, пока не был избран главой Жигулевска в ноябре 2018 года. С декабря 2019 по март 2020 года Холин возглавлял региональный исполком «Единой России». В 2021 году был избран депутатом Самарской губернской думы, председателем комитета по регламенту. В 2022 году Дмитрий Холин был мобилизован и отправлен в зону проведения специальной военной операции.

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    Самарская областьВице-губернаторМобилизация
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