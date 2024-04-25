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    «Черный четверг» во Франции: тысячи рейсов отменены из-за забастовки авиадиспетчеров

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    Тысячи рейсов отменены в разгар школьных каникул во Франции из-за забастовки авиадиспетчеров. И это несмотря на то, что в последний момент с профсоюзом было заключено соглашение, пишет 25 апреля BFMTV.

    Сообщается, что по всей Европе было отменено более двух тысяч рейсов, еще для тысячи рейсов скорректируют маршрут, чтобы не попасть в воздушное пространство Франции. По данным издания, три из четырех рейсов, вылетающих или прибывающих в Париж-Орли, второй по величине аэропорт Франции, будут отменены. Как пишет агентство Agence France-Presse со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC), в Орли отменили около 75% авиаперелетов, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль — 55%.

    Глава парижских аэровокзалов Огюстен де Романе заявил, что беспрецедентные отмены были навязаны Генеральным управлением гражданской авиации из-за огромного числа забастовщиков среди авиадиспетчеров. Ведомство село за стол переговоров с Национальным профсоюзом авиадиспетчеров (SNCTA) только в среду, когда было слишком поздно, чтобы предотвратить сбои в работе авиасообщения.

    Авиакомпания Ryanair, чей руководитель продолжает осуждать забастовки во Франции, в четверг отменила «более 300 рейсов», Transavia — 198 рейсов, а Air France предупредила, что «следует ожидать значительных отмен и задержек».

    Авиадиспетчеры выступали с требованиями улучшения условий труда, в частности пересмотра зарплаты.

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