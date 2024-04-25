«Черный четверг» во Франции: тысячи рейсов отменены из-за забастовки авиадиспетчеров

Тысячи рейсов отменены в разгар школьных каникул во Франции из-за забастовки авиадиспетчеров. И это несмотря на то, что в последний момент с профсоюзом было заключено соглашение, пишет 25 апреля BFMTV.



Сообщается, что по всей Европе было отменено более двух тысяч рейсов, еще для тысячи рейсов скорректируют маршрут, чтобы не попасть в воздушное пространство Франции. По данным издания, три из четырех рейсов, вылетающих или прибывающих в Париж-Орли, второй по величине аэропорт Франции, будут отменены. Как пишет агентство Agence France-Presse со ссылкой на Главное управление гражданской авиации (DGAC), в Орли отменили около 75% авиаперелетов, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль — 55%.