Сотрудница бара в центре Петербурга не простила посетителю выстрел в лицо. Его приговорил суд

Приговором Куйбышевского районного суда закончился отдых в баре в центре Петербурга для молодого гостя из Севастополя. Он добивался скидки стрельбой и не получил прощения от бармена.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 23 апреля, виновным в хулиганстве признан 23-летний Александр Агачкин. В ночь на 16 октября он проводил время в «Контакт Баре» на пересечении улиц Марата и Стремянной, выпивал и под утро получил счёт, но потянулся не за банковской картой, а за аэрозольным «Добрыней».



По данным обвинения, Агачкин выстрелил в лицо сотруднице заведения, пообещав сделать её ближайшее будущее максимально безрадостным.

