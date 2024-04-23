Сотрудница бара в центре Петербурга не простила посетителю выстрел в лицо. Его приговорил суд

Приговором Куйбышевского районного суда закончился отдых в баре в центре Петербурга для молодого гостя из Севастополя. Он добивался скидки стрельбой и не получил прощения от бармена.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 23 апреля, виновным в хулиганстве признан 23-летний Александр Агачкин. В ночь на 16 октября он проводил время в «Контакт Баре» на пересечении улиц Марата и Стремянной, выпивал и под утро получил счёт, но потянулся не за банковской картой, а за аэрозольным «Добрыней».
По данным обвинения, Агачкин выстрелил в лицо сотруднице заведения, пообещав сделать её ближайшее будущее максимально безрадостным.
«Причинил потерпевшей физический вред и моральные страдания», — говорится в обвинительном заключении.
В полиции сообщали, что настроение вооружённого посетителя испортила перспектива оплачивать счёт. Судя по видео, 35-летняя работавшая за баром женщина не растерялась и бросилась врукопашную, скрутить хулигана помогали коллеги.
Агачкин признал вину, раскаялся и попросил прощение у потерпевшей. Его извинения приняты не были.
Суд назначил фигуранту год лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.