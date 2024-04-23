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    Трамвай столкнулся с грузовиком

    Сотрудница бара в центре Петербурга не простила посетителю выстрел в лицо. Его приговорил суд

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    2 комментария

    Приговором Куйбышевского районного суда закончился отдых в баре в центре Петербурга для молодого гостя из Севастополя. Он добивался скидки стрельбой и не получил прощения от бармена.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов 23 апреля, виновным в хулиганстве признан 23-летний Александр Агачкин. В ночь на 16 октября он проводил время в «Контакт Баре» на пересечении улиц Марата и Стремянной, выпивал и под утро получил счёт, но потянулся не за банковской картой, а за аэрозольным «Добрыней».

    По данным обвинения, Агачкин выстрелил в лицо сотруднице заведения, пообещав сделать её ближайшее будущее максимально безрадостным.

    «Причинил потерпевшей физический вред и моральные страдания», — говорится в обвинительном заключении.

    В полиции сообщали, что настроение вооружённого посетителя испортила перспектива оплачивать счёт. Судя по видео, 35-летняя работавшая за баром женщина не растерялась и бросилась врукопашную, скрутить хулигана помогали коллеги.

    Агачкин признал вину, раскаялся и попросил прощение у потерпевшей. Его извинения приняты не были.

    Суд назначил фигуранту год лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком.

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    Комментарии 2

    сVоих не бросаем23 Апр 2024 в 13:15
    пожелаем чтобы следующий стала судья
    +0−0
    AlBerkut23 Апр 2024 в 12:19
    Потерпевшая не простила - ерунда, зато простил суд, просто пожурил и всё.
    Даже не отправил искупать на СВО...
    +1−0
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