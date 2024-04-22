ВТБ подключился к строительству Большого Смоленского моста

АО «Дороги и Мосты», которое занимается строительством Большого Смоленского моста в Петербурге, заключило сделку на сопровождение этого контракта с банком ВТБ. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании-подрядчика 22 апреля.



Согласно новому соглашению, ВТБ обеспечит расширенное банковское сопровождение процедур, связанных со строительством Большого Смоленского моста.



«ВТБ на протяжении многих лет является ключевым банком для группы «Дороги и Мосты», — отмечает первый заместитель генерального директора компании «Дороги и Мосты» по экономике и финансам Елена Шилова.

