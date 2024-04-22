ВТБ подключился к строительству Большого Смоленского моста

АО «Дороги и Мосты», которое занимается строительством Большого Смоленского моста в Петербурге, заключило сделку на сопровождение этого контракта с банком ВТБ. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании-подрядчика 22 апреля.
Согласно новому соглашению, ВТБ обеспечит расширенное банковское сопровождение процедур, связанных со строительством Большого Смоленского моста.
«ВТБ на протяжении многих лет является ключевым банком для группы «Дороги и Мосты», — отмечает первый заместитель генерального директора компании «Дороги и Мосты» по экономике и финансам Елена Шилова.
Новый мост через Неву в Петербурге планируют построить до 2029 года. Он появится между Володарским мостом и мостом Александра Невского — это самый протяженный участок без мостов в Петербурге. Новый объект будет стоять на девяти опорах, его длина составит
Связь существующих дорог с Большим Смоленским мостом обеспечат три крупные транспортные развязки. Для пешеходов построят подземные переходы. Кроме этого, обновят
О том, что подрядчиком на строительстве Большого Смоленского моста станет АО «Дороги и Мосты», стало известно 29 января. С ним был заключен контракт на 40 миллиардов рублей. Компания входит в холдинг «Нацпроектстрой», созданный структурами Аркадия Ротенберга и «ВЭБ.РФ».
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, каким будет Большой Смоленский мост и как на стройке задействовали ледокол.