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    ВТБ подключился к строительству Большого Смоленского моста

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    3 комментария

    АО «Дороги и Мосты», которое занимается строительством Большого Смоленского моста в Петербурге, заключило сделку на сопровождение этого контракта с банком ВТБ. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании-подрядчика 22 апреля.

    Согласно новому соглашению, ВТБ обеспечит расширенное банковское сопровождение процедур, связанных со строительством Большого Смоленского моста.

    «ВТБ на протяжении многих лет является ключевым банком для группы «Дороги и Мосты», — отмечает первый заместитель генерального директора компании «Дороги и Мосты» по экономике и финансам Елена Шилова.

    Новый мост через Неву в Петербурге планируют построить до 2029 года. Он появится между Володарским мостом и мостом Александра Невского — это самый протяженный участок без мостов в Петербурге. Новый объект будет стоять на девяти опорах, его длина составит 1,6 км, по центру пустят трамвайные пути.

    Связь существующих дорог с Большим Смоленским мостом обеспечат три крупные транспортные развязки. Для пешеходов построят подземные переходы. Кроме этого, обновят 120 км существующих коммуникаций, а после строительства обеспечат благоустройство и озеленение вокруг.

    О том, что подрядчиком на строительстве Большого Смоленского моста станет АО «Дороги и Мосты», стало известно 29 января. С ним был заключен контракт на 40 миллиардов рублей. Компания входит в холдинг «Нацпроектстрой», созданный структурами Аркадия Ротенберга и «ВЭБ.РФ».

    Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о том, каким будет Большой Смоленский мост и как на стройке задействовали ледокол.

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    Большой Смоленский мостСтроительство мостаВТБ
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    Комментарии 3

    _1322 Апр 2024 в 13:39
    ВТБ, он же бывший Внешторгбанк, фактически давно перестал быть банком в классическом понимании. ВТБ не осуществляет «внешнюю торговлю», находясь под санкциями, а берет бюджетные деньги по ключевой ставке у ЦБ (считай, у государства), а потом выдает эти же деньги в виде кредитов по ставке, вдвое-трое превышающей ключевую. Поэтому, когда говорят, что ВТБ «оплачивает» какое-либо строительство (ЗСД, например), это означает, что строительство оплачено из бюджета. Вот так мы, налогоплательщики, и содержим дармоедов, которые умудряются строить за наш (бюджетный) счет, а потом ещё и собирать с нас деньги за пользование построенным, типа они «концессионеры»)))
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