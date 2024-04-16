Власти Петербурга выразили соболезнования семье женщины, которая умерла после ДТП с ретротрамваем

Администрация Петербурга выразила соболезнования родственникам женщины, которая умерла в больнице после ДТП на Наличной улице с участием ретротрамвая «Довлатов». Об этом 16 апреля сообщает комитет по транспорту.

«Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась. Город берет на себя организацию похорон. Родные получат социальную выплату», — сказано в сообщении.

Уточняется, что сейчас следственные органы проводят техническую экспертизу. Ее результаты обещают опубликовать официально.