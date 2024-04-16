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    Власти Петербурга выразили соболезнования семье женщины, которая умерла после ДТП с ретротрамваем

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    Администрация Петербурга выразила соболезнования родственникам женщины, которая умерла в больнице после ДТП на Наличной улице с участием ретротрамвая «Довлатов». Об этом 16 апреля сообщает комитет по транспорту.

    «Власти города выражают глубокие соболезнования родным пострадавшей в ДТП на Наличной улице. Врачи сделали всё возможное, но сегодня женщина скончалась. Город берет на себя организацию похорон. Родные получат социальную выплату», — сказано в сообщении.

    Уточняется, что сейчас следственные органы проводят техническую экспертизу. Ее результаты обещают опубликовать официально.

    Напомним, жительница Васильевского острова умерла в больнице в возрасте 45 лет. В коме она оказалась после того, как ее сбил ретротрамвай «Довлатов». Он врезался в пешеходов, переходивших Наличную улицу по регулируемому переходу. Со слов водителя, отказали тормоза. Момент ДТП попал на видео.

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    ДТПТрамвай Довлатов
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