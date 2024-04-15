Фактически единогласно. В Грозном будет Путинский район, решили жители чеченской столицы

Жители Грозного проголосовали за создание района «Путинский». Об этом 15 апреля сообщает ЧГТРК «Грозный.

Журналисты публикуют результаты опроса, проведенного в Шейх-Мансуровском районе Грозного. Суть новеллы: часть территории района предлагается выделить в отдельный район и назвать эту новую муниципальную единицу в честь президента России Владимира Путина.

«Всего за период с 3 по 5 апреля опрошено порядка 35 тысяч человек. За присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 705 горожан, более 200 человек предложили «свои варианты ответа»», — сказано в сообщении ЧГТРК.

