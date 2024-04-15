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    Фактически единогласно. В Грозном будет Путинский район, решили жители чеченской столицы

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    Жители Грозного проголосовали за создание района «Путинский». Об этом 15 апреля сообщает ЧГТРК «Грозный.

    Журналисты публикуют результаты опроса, проведенного в Шейх-Мансуровском районе Грозного. Суть новеллы: часть территории района предлагается выделить в отдельный район и назвать эту новую муниципальную единицу в честь президента России Владимира Путина.

    «Всего за период с 3 по 5 апреля опрошено порядка 35 тысяч человек. За присвоение району названия «Путинский» проголосовали 34 705 горожан, более 200 человек предложили «свои варианты ответа»», — сказано в сообщении ЧГТРК.

    Материалы опроса направлены в парламент Чечни для принятия закона о создании нового района.

    Напомним, еще в феврале о новом районе рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Фонтанка» писала об этом. В Грозном на площади 200 гектаров построят 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и «другие объекты социальной инфраструктуры». Специфика региона повлияла даже на условия ипотеки.

    «По моему поручению квартиры распродаются по нормам исламской рассрочки, что позволяет покупателям избегать процентных переплат», — уточнил тогда Кадыров.

    Глава Чечни подчеркнул, что решение назвать новый район Грозного в честь Владимира Путина принято «в знак глубокой благодарности со стороны чеченского народа».

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    ГрозныйПутинский район
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