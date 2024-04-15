Художники написали полсотни пейзажей петербургских зданий, которые могут снести

В Петербурге 13–14 апреля прошел градозащитный пленэр — художники написали полсотни картин, на которых запечатлели приговоренные к сносу здания в центре города, включая дореволюционные каретники и ледники.



Это так называемые «несредовые» здания, которые после изменения законодательства могут быть выведены из-под охраны и демонтированы. О творческой акции против таких действий 15 апреля рассказал «Градозащитный пресс-центр».