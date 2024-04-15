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    Художники написали полсотни пейзажей петербургских зданий, которые могут снести

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    Фото: телеграм-канал «На защиту Петербурга»
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    В Петербурге 13–14 апреля прошел градозащитный пленэр — художники написали полсотни картин, на которых запечатлели приговоренные к сносу здания в центре города, включая дореволюционные каретники и ледники.

    Это так называемые «несредовые» здания, которые после изменения законодательства могут быть выведены из-под охраны и демонтированы. О творческой акции против таких действий 15 апреля рассказал «Градозащитный пресс-центр».

    «Речь идет о лоббируемом КГИОП изменении главного градозащитного закона № 820–7, — пояснили активисты, координирующие пленэр. — Пока что он защищает абсолютно все дореволюционные здания в центре. Чиновники хотят легализовать их поэтапный снос. В первый список на снятие с охраны попали почти 400 зданий (сейчас чиновники согласились сократить его до 334), в последующие списки "на снос" могут попасть тысячи дореволюционных домов».

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    Требования участников акции — сохранить в законе принцип безусловной ценности всех исторических зданий и взять под охрану ценные советские.

    Напомним, акт историко-культурной экспертизы новой версии городского закона № 820–7 об объединенных зонах охраны, разработанный ООО «НИиПИ "Спецреставрация"», КГИОП опубликовал в ноябре 2023-го. У чиновников Смольного вызвала сомнения норма, по которой сохранению подлежат все здания, построенные ранее 1917 года: было предложено поделить их на категории в зависимости от ценности, не уделяя такого внимания году постройки.

    «Фонтанка» публиковала список зданий, которые хотят вывести из-под охраны.

    По итогам апрельского обсуждения в ЗАКСе, общественное обсуждение проекта зон охраны, вынесение материалов на рабочую группу комиссии Заксобрания для разработки законопроекта, а также заседание совета по сохранению культурного наследия запланированы на третий квартал 2024 года.

    Фото: телеграм-канал «На защиту Петербурга»

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