Художники написали полсотни пейзажей петербургских зданий, которые могут снести

В Петербурге 13–14 апреля прошел градозащитный пленэр — художники написали полсотни картин, на которых запечатлели приговоренные к сносу здания в центре города, включая дореволюционные каретники и ледники.
Это так называемые «несредовые» здания, которые после изменения законодательства могут быть выведены из-под охраны и демонтированы. О творческой акции против таких действий 15 апреля рассказал «Градозащитный пресс-центр».
«Речь идет о лоббируемом КГИОП изменении главного градозащитного закона
Требования участников акции — сохранить в законе принцип безусловной ценности всех исторических зданий и взять под охрану ценные советские.
Напомним, акт историко-культурной экспертизы новой версии городского закона
«Фонтанка» публиковала список зданий, которые хотят вывести из-под охраны.
По итогам апрельского обсуждения в ЗАКСе, общественное обсуждение проекта зон охраны, вынесение материалов на рабочую группу комиссии Заксобрания для разработки законопроекта, а также заседание совета по сохранению культурного наследия запланированы на третий квартал 2024 года.