В Петербурге просят изменить охранный статус десятков зданий в центре города

В ходе общественных обсуждений в КГИОП поступило более 10 предложений снять охранный статус со зданий в центре Петербурга. Еще больше — защитить объекты, которые хотят лишить неприкосновенности.



Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте КГИОП в пятницу, 22 декабря. Речь идет об акте экспертизы по новому проекту, согласно которому в Петербурге изменят принцип защиты зданий. Сейчас от сноса застрахованы дома, построенные до 1917 года, однако КГИОП считает такой формальный подход устаревшим: все объекты предложено разделить на средовые (защищенные и ценные) и несредовые (их можно сносить и реконструировать). В предлагаемый перечень вторых уже попало около 400 адресов.



На общественных слушаниях поступили предложения пополнить этот перечень. В частности, за счет корпусов завода «Ригель» на Профессора Попова, дома № 41 по Малому проспекту Васильевского острова, дома № 29 по Большой Морской (который ранее продавал ВТБ), нескольких зданий в начале 26-й и Кожевенной линий В. О. и других.



Одновременно участники предлагали, наоборот, исключить из перечня несредовых зданий различные дома в центральных районах, аргументируя это их ценностью для городской среды. Комиссия отвечала, что рассмотрит все предложения — при поступлении дополнительных материалов.



Кроме того, многие требуют и вовсе отказаться от разделения зданий на средовые и несредовые. Об аргументах за и против и о конкретных адресах, которые могут поменять свой статус, — читайте на «Фонтанке».

