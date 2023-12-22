В Петербурге просят изменить охранный статус десятков зданий в центре города

В ходе общественных обсуждений в КГИОП поступило более 10 предложений снять охранный статус со зданий в центре Петербурга. Еще больше — защитить объекты, которые хотят лишить неприкосновенности.
Протокол общественных обсуждений опубликован на сайте КГИОП в пятницу, 22 декабря. Речь идет об акте экспертизы по новому проекту, согласно которому в Петербурге изменят принцип защиты зданий. Сейчас от сноса застрахованы дома, построенные до 1917 года, однако КГИОП считает такой формальный подход устаревшим: все объекты предложено разделить на средовые (защищенные и ценные) и несредовые (их можно сносить и реконструировать). В предлагаемый перечень вторых уже попало около 400 адресов.
На общественных слушаниях поступили предложения пополнить этот перечень. В частности, за счет корпусов завода «Ригель» на Профессора Попова, дома
Одновременно участники предлагали, наоборот, исключить из перечня несредовых зданий различные дома в центральных районах, аргументируя это их ценностью для городской среды. Комиссия отвечала, что рассмотрит все предложения — при поступлении дополнительных материалов.
Кроме того, многие требуют и вовсе отказаться от разделения зданий на средовые и несредовые. Об аргументах за и против и о конкретных адресах, которые могут поменять свой статус, — читайте на «Фонтанке».
«Фонтанка» рассказывала об этом проекте и о развернувшейся дискуссии. Если коротко, городская администрация исходит из того, что сам год постройки до 1917 года (или до 1957 года подальше от центра) не должен по умолчанию наделять здание неприкосновенностью, как это происходит сейчас: проходные объекты строили и до революции, а выдающиеся, которые необходимо охранять, — и после. В связи с этим предлагается новая шкала: средовые (то есть защищенные в той или иной степени) и несредовые, которые можно демонтировать, реконструировать, изменять. В список последних уже угодили под 400 зданий без оглядки на возраст. Градозащитники считают критерии экспертов субъективными, а весь проект — разработанным в интересах застройщиков.