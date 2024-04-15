Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме

Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки в ходе своего концерта в Костроме. Такие кадры начали расходиться в понедельник, 15 апреля, в социальных сетях.

Лепс в прошедшую субботу выступил в КВЦ «Губернский» в Костроме. Судя по появившимся кадрам, во время песни «Я стану водопадом» он выбил телефон из рук женщины, которая снимала исполнителя чересчур близко. Сначала музыкант попросил фанатку убрать телефон, а потом все же выбил гаджет из рук девушки.

В своих соцсетях Лепс ничего о произошедшем не написал. В Telegram-канале певца вышел пост с благодарностью за встречу и с кадрами концерта из Костромы.

«Фонтанка» попробовала дозвониться до директора российского певца Григория Лепса Владимира Урюпина, но он на звонок не ответил.