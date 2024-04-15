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    Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки на концерте в Костроме

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    4 комментария

    Певец Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки в ходе своего концерта в Костроме. Такие кадры начали расходиться в понедельник, 15 апреля, в социальных сетях.

    Лепс в прошедшую субботу выступил в КВЦ «Губернский» в Костроме. Судя по появившимся кадрам, во время песни «Я стану водопадом» он выбил телефон из рук женщины, которая снимала исполнителя чересчур близко. Сначала музыкант попросил фанатку убрать телефон, а потом все же выбил гаджет из рук девушки.

    В своих соцсетях Лепс ничего о произошедшем не написал. В Telegram-канале певца вышел пост с благодарностью за встречу и с кадрами концерта из Костромы.

    «Фонтанка» попробовала дозвониться до директора российского певца Григория Лепса Владимира Урюпина, но он на звонок не ответил.


    В декабре 2022 года Лепс совершил яркую поездку в Петербург. После выступления со швырянием микрофона певец устроил заваруху в баре. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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