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    «Аэрофлот» разрешил летать с питомцем на соседних креслах

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    «Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозку животного на соседнем кресле в салоне самолета. Решение принято после успешного тестирования соответствующей услуги, сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 15 апреля.

    В рамках пробной акции с декабря услуга показала свою востребованность: пассажиры перевезли 900 питомцев на соседнем месте. В результате авиакомпании решили оставить ее на постоянной основе.

    Оплата тарифа будет равноценна билету для взрослого пассажира. Услуга доступна для любого класса обслуживания, хотя на некоторых типах самолетов могут быть ограничения. Максимальные размеры для жесткой переноски составляют 50 на 30 на 30 см, для полужесткой — 50 на 32 на 30 см, а весить она вместе с питомцем должна не более 15 кг. При этом ее размеры должны позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя.

    В последние годы было немало скандалов, связанных с перевозкой животных. Так, в январе 2020 года после пересадки в Шереметьево владельцу трех кошек породы американский колор-пойнт выдали поломанные переноски, а позже две кошки скончались, по предварительным данным, от травм, полученных при транспортировке. В мае 2022 года на борту самолета «Аэрофлота», летевшего из Челябинска в Москву, умер пёс породы американский булли. Чтобы забрать переноску с мертвым питомцем у сотрудников терминала, хозяйке пришлось вызывать полицию.

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