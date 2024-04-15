«Аэрофлот» разрешил летать с питомцем на соседних креслах

«Аэрофлот» разрешил пассажирам перевозку животного на соседнем кресле в салоне самолета. Решение принято после успешного тестирования соответствующей услуги, сообщили в пресс-службе компании в понедельник, 15 апреля.



В рамках пробной акции с декабря услуга показала свою востребованность: пассажиры перевезли 900 питомцев на соседнем месте. В результате авиакомпании решили оставить ее на постоянной основе.



Оплата тарифа будет равноценна билету для взрослого пассажира. Услуга доступна для любого класса обслуживания, хотя на некоторых типах самолетов могут быть ограничения. Максимальные размеры для жесткой переноски составляют 50 на 30 на 30 см, для полужесткой — 50 на 32 на 30 см, а весить она вместе с питомцем должна не более 15 кг. При этом ее размеры должны позволять животному вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя.

