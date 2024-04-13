Недоношенный дуболом и оголенные (женские!) ягодицы. Что оскорбляет честь, достоинство и верующих по версии Центра экспертиз СПбГУ

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Центр экспертиз СПбГУ снова оказался в фокусе внимания СМИ после того, как стал известен результат экспертизы песни Шнурова про губернатора Беглова. Такие исследования по запросу прокуратуры города и силовых ведомств — далеко не редкость. Материалы экспертиз зачастую подкрепляют позицию обвинения в уголовных делах.



Один из громких случаев, связанных с Центром экспертиз СПбГУ, — дело Саши Скочиленко, осужденной за распространение фейков об армии. Тогда тексты подмененных ею в гипермаркете ценников изучали сразу две стороны, имеющие отношение к университету. Сотрудники центра экспертиз усмотрели в материалах «лингвистические и психологические признаки дискредитации использования Вооруженных сил РФ».



Как независимый эксперт по запросу стороны защиты выступал другой преподаватель СПбГУ Светлана Друговейко-Должанская. Она заявила, что выводы коллег «не являются научно обоснованными, поскольку грешат подменой понятий». Позже стало известно об увольнении Друговейко-Должанской.



Год назад Калининский районный суд Петербурга назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу священника Иоанна Курмоярова, которому вменяли публикацию фейков о российской армии. Проверкой его роликов на YouTube тоже занимался центр экспертиз СПбГУ.

Только с начала 2024 года в СПбГУ провели 8 экспертиз по запросу МВД, за прошлый год — более 60 по заказу МВД и прокуратуры Петербурга. Проверяли на все: от дискредитации армии и фейков до оскорбления чувств верующих и призывов к насильственным действиям в отношении власти. «Фонтанка» изучила материалы Центра экспертиз СПбГУ и выяснила, что усмотрели эксперты в постах пользователей в социальных сетях.



В случае со Шнуровым эксперты увидели в песне «Покаянная» насмешку и негативное видение ситуации, но недостоверной информации в тексте не нашли, назвав его (текст) личным мнением исполнителя.

Прессотерапия оскорбляет чувства верующих

31 января Центр экспертиз СПбГУ вынес заключение по делу о рекламе прессотерапии. Ее создатель имел неосторожность использовать в ней фразу «Сделаю, как Боженька» и изобразить «бородатого длинноволосого человека» рядом с оголенными женскими ягодицами. Рекламу исследовали на предмет признаков публичных действий, выражающих явное неуважение к обществу, и оскорбления чувств верующих.



После перечисления источников, легших в основу заключения, среди которых, например, Конституция, Библия и книга «Православие от «А» до «Я»», авторы дают определения словам «верующий», «неприличный», «непристойный» и «неуважение» и переходят непосредственно к экспертизе.



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Как заключили эксперты, бородатый мужчина «имеет значительное, но не абсолютное сходство» с Иисусом, и автор понимал, что использует в рекламе фигуру «непосредственно олицетворяющую христианство». Само сочетание изображения фигуры, олицетворяющей христианство, надписи и женских ягодиц было названо экспертами неприличным, «противоречащим христианским нравственным принципам», так как «христианство резко осуждает такой человеческий грех, как похоть».

«Можно констатировать, что здесь имеет место нарушение религиозно-этических норм, поскольку имеет место сознательное сочетание в рамках одного коллажа изображений, содержащих явный эротический смысл (оголенные женские ягодицы), и христианского Бога-сына — Иисуса Христа. Актуализация телесного низа (оголенные женские ягодицы) в контексте данного коллажа объективно оскорбляет чувства верующих», — говорится в экспертизе.



Но с двумя поправками. Во-первых, женские ягодицы не считаются порнографией («Не представлены ни непосредственно половые органы, ни половой акт»), поэтому реклама оскорбляет только верующих, а не общество в целом. Во-вторых, эксперты все же считают, что «целевой установки» у автора рекламы задеть чьи-либо чувства не было. Тем не менее, зашедшие на публичную страницу верующие гипотетически могли оскорбиться, а значит, делается вывод, «имеется признаки публичный действий, выражающих неуважение к части общества (верующим христианам) и объективно оскорбляющих их религиозные чувства»



Рэп-баттл и свастика

По запросу ГУ МВД в СПбГУ исследуют материалы самые разные: от старых отрывков рэп-баттлов до страничек пользователей в социальных сетях. Например, досталось участникам конфликта в комментариях, где те оскорбляли средне- и южноазиатские народы; справедливо попались пользователи, которые раскидывали в Telegram брошюры с инструкциями по производству взрывчатки.



Отдельную экспертизу посвятили фотографии, где две девушки позируют в виде свастики. «Изображение имеет признаки символики, сходной до степени смешения со свастикой», — заявляют эксперты и уточняют, что конкретно свастика из себя представляет: «четырехконечная, составленная изломанными линиями, направленными в правую сторону и повернутыми на 45°».

Вердикт — фото схоже с нацистской атрибутикой и символикой экстремистских организаций, «пропаганда и публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами».

Еще в этом году исследовали отрывок рэп-батла 2019 года, где были произнесены слова, повторить которые мы не сможем. Не нужно быть особо экспертом, чтобы понять, что 17-секундный фрагмент носит «конфликтогенный характер» и содержит высказывания, унижающие достоинство человека и группы лиц по признаку национальности.



Отдельное внимание эксперты СПбГУ уделили страничке одного из пользователей с активной гражданской позицией. Исследовали 33 его материала: и про уборку мусора, а точнее — ее отсутствие, и про крыс, и про незаконную перепланировку дома и установку камер, и про коронавирус. Особенно подробно разбирали репосты Навального и посты «Мы видим, что городу не интересны наши проблемы», «Нашим полицаям выгодна незаконная торговля». Тут авторы экспертизы усмотрели формирование негативного обобщенного образа власти и заметили, что если отдельный полицейский сотворил отдельное недобросовестное действие, то не надо обобщать.

Больше всего вопросов у экспертов вызвала опубликованная листовка с надписью «Идем менять власть!» и «зоосментическая метафора» «табун таджиков». Тем не менее, Центр заключил, что хотя товарищ исследуемый и воспринимает работу представителей власти так себе, «такие исходные установки автора естественно могут быть фильтрующими», да и пользователь никого ни к чему не призывает — ни к насилию, ни к дискриминации, так что пускай себе живет.



Есть в архиве Центра дела совсем любопытные. Целых пять страниц эксперты исследовали скриншот переписки на сайте интернет-объявлений, «в целом» выдержанной «в рамках норм разговорного литературного языка». Зацепились за одну реплику с «устойчивым» выражением ««***** иди. Может, там поймешь». Да, Центр экспертиз СПбГУ изучал, унизили ли честь и достоинство продавца. Спойлер — нет. Максимум — немного обидели.



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А вот за оскорбительную деловую переписку автору эмоционального обращения в прокуратуру уже досталось. Разгоряченный тем, что один из сотрудников не выдал ему предписание, гражданин в обращении назвал юриста «дуболомом» и «недоношенным», а также добавил, что его роняли в детстве. СПбГУ оперировал следующим: текст обращения размещен «в открытом деловом пространстве», так что честь и достоинство сотрудника прокуратуры все-таки унижает.

