МВД заказало экспертизу песни Шнурова про Беглова. В СПбГУ увидели насмешку

Санкт-Петербургский государственный университет по заказу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провел экспертизу песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Покаянная». Документ опубликовали в архиве открытого доступа СПбГУ. Заключение датировано 15 марта 2024 года , однако СМИ (в частности, газета «Коммерсантъ») обратили на него внимание 8 и 9 апреля .



В документе проведен анализ видео выступления группы «Зоя» в петербургском клубе Jagger 5 октября 2023 года . Тогда Шнуров впервые за долгое время вышел на сцену (в группе говорили, что после спетой песни про мусор им не дают выступать).

