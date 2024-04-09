МВД заказало экспертизу песни Шнурова про Беглова. В СПбГУ увидели насмешку

Санкт-Петербургский государственный университет по заказу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провел экспертизу песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Покаянная». Документ опубликовали в архиве открытого доступа СПбГУ. Заключение датировано
В документе проведен анализ видео выступления группы «Зоя» в петербургском клубе Jagger
Вуз попросили ответить на вопрос, не наносит ли урон репутации и чести губернатора Петербурга Александра Беглова спетая Шнуровым песня. Кроме того, нужно было дать ответ, не содержатся ли в тексте признаки донесения недостоверных сведений под видом достоверных. Такая формулировка может свидетельствовать о проверке по уголовной статье о клевете, отмечает «Коммерсантъ».
Как утверждают эксперты, негативные образы в песне не преподносят как факты, а показывают негативное отношение к губернатору. «В материале присутствует насмешка, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе, делает акцент на наличие похвал от тех, кто «сидит на городском бюджете». По мнению составителей экспертизы, вывод из текста музыканта делается в припеве — в словах «наделал он делов». Авторы экспертизы приходят к выводу, что песня — это личное мнение Шнурова и «отношение человека к происходящему в городе».