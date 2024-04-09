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    МВД заказало экспертизу песни Шнурова про Беглова. В СПбГУ увидели насмешку

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    Санкт-Петербургский государственный университет по заказу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти провел экспертизу песни лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова «Покаянная». Документ опубликовали в архиве открытого доступа СПбГУ. Заключение датировано 15 марта 2024 года, однако СМИ (в частности, газета «Коммерсантъ») обратили на него внимание 8 и 9 апреля.

    В документе проведен анализ видео выступления группы «Зоя» в петербургском клубе Jagger 5 октября 2023 года. Тогда Шнуров впервые за долгое время вышел на сцену (в группе говорили, что после спетой песни про мусор им не дают выступать).

    Вуз попросили ответить на вопрос, не наносит ли урон репутации и чести губернатора Петербурга Александра Беглова спетая Шнуровым песня. Кроме того, нужно было дать ответ, не содержатся ли в тексте признаки донесения недостоверных сведений под видом достоверных. Такая формулировка может свидетельствовать о проверке по уголовной статье о клевете, отмечает «Коммерсантъ».

    Как утверждают эксперты, негативные образы в песне не преподносят как факты, а показывают негативное отношение к губернатору. «В материале присутствует насмешка, утрирование, перенос ответственности за происходящее в городе, делает акцент на наличие похвал от тех, кто «сидит на городском бюджете». По мнению составителей экспертизы, вывод из текста музыканта делается в припеве — в словах «наделал он делов». Авторы экспертизы приходят к выводу, что песня — это личное мнение Шнурова и «отношение человека к происходящему в городе».

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