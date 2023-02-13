По делу о священнике и полусотне фейков про ВС РФ назначена экспертиза. Ее проведет СПбГУ

Калининский районный Петербурга назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу священника Иоанна Курмоярова, которому вменяют публикацию фейков о российской армии. Его ролики на YouTube проверит центр экспертиз СПбГУ, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов города.



Отмечается, что в ходе предварительного расследования были изучены только пять записей, а сейчас перед экспертами стоит семь вопросов.

По данным «Фонтанки», экспертам предстоит выяснить, ссылается ли автор на источники, если утверждает, что ВС РФ и госорганы совершили некоторые действия. Также экспертиза будет искать негативную оценку действий армии, опровержения того, что за границей она защищает интересы страны и граждан, побуждения к противодействию использования армии за рубежом и другую информацию.

