По делу о священнике и полусотне фейков про ВС РФ назначена экспертиза. Ее проведет СПбГУ

Калининский районный Петербурга назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу священника Иоанна Курмоярова, которому вменяют публикацию фейков о российской армии. Его ролики на YouTube проверит центр экспертиз СПбГУ, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что в ходе предварительного расследования были изучены только пять записей, а сейчас перед экспертами стоит семь вопросов.
По данным «Фонтанки», экспертам предстоит выяснить, ссылается ли автор на источники, если утверждает, что ВС РФ и госорганы совершили некоторые действия. Также экспертиза будет искать негативную оценку действий армии, опровержения того, что за границей она защищает интересы страны и граждан, побуждения к противодействию использования армии за рубежом и другую информацию.
Речь идет о 63 роликах. Курмояров с 7 июля находится в СИЗО, в его видео следствие усмотрело заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ, а мотивом считаются «корысть и религиозная ненависть». Священник признал вину, ему грозит до десяти лет колонии.
Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».