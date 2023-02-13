    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    2 м/с, зап

    756мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd72.79eur78.05

    По делу о священнике и полусотне фейков про ВС РФ назначена экспертиза. Ее проведет СПбГУ

    2434
    8 комментариев

    Калининский районный Петербурга назначил судебно-лингвистическую экспертизу по делу священника Иоанна Курмоярова, которому вменяют публикацию фейков о российской армии. Его ролики на YouTube проверит центр экспертиз СПбГУ, сообщает 13 февраля объединенная пресс-служба судов города.

    Отмечается, что в ходе предварительного расследования были изучены только пять записей, а сейчас перед экспертами стоит семь вопросов.

    По данным «Фонтанки», экспертам предстоит выяснить, ссылается ли автор на источники, если утверждает, что ВС РФ и госорганы совершили некоторые действия. Также экспертиза будет искать негативную оценку действий армии, опровержения того, что за границей она защищает интересы страны и граждан, побуждения к противодействию использования армии за рубежом и другую информацию.

    Речь идет о 63 роликах. Курмояров с 7 июля находится в СИЗО, в его видео следствие усмотрело заведомо ложную информацию о Вооруженных силах РФ, а мотивом считаются «корысть и религиозная ненависть». Священник признал вину, ему грозит до десяти лет колонии.

    Подробнее о деле читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФейкЭкспертизаСПбГУ
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ14
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 8

    Спикуль13 Фев 2023 в 17:53
    Священнику сил. Сатрапам-проклятия.
    +0−0
    pavas13 Фев 2023 в 17:49
    Про "экспертизы" СПбГУ всем всё уже известно. Просто позор и заказуха.
    +0−0
    Гость13 Фев 2023 в 17:40
    на Всем!ру тоже обсудили эту новость
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close