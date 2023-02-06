Прокурор просит экспертизу полусотни роликов по делу священника, обвиняемого в фейках про ВС РФ

В Калининском райсуде Петербурга в понедельник продлили меру пресечения в виде заключения под стражу для священника Иоанна Курмоярова, в чьих роликах на YouTube нашли фейки об армии РФ. Прокурор ходатайствовала о проведении новой лингвистической экспертизы. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».

Речь идёт об около 60 дополнительных видеозаписях, опубликованных подсудимым. На данный момент изучены всего пять. Какие конкретно ролики и высказывания имеются в виду, сторона обвинения не уточнила. Внимание на это обратила защитница Луиза Магомедова.

«Я прошу к следующему судебному заседанию прокурора представить конкретно видеозаписи, по которым вы ходатайствуете о проведении экспертизы», — согласилась судья. Кроме того, защитница попросила изменить меру пресечения. Она заявила, что подсудимый имеет проблемы со здоровьем. В частности, страдает от проблем со слухом и больного колена. Медицинская помощь, по её словам, в СИЗО не предоставляется.

«На позапрошлом судебном заседании он очень плохо себя чувствовал и плохо слышал вашу речь. Ему периодически приходилось вас переспрашивать», — напомнила она судье.

Юлия Копыльцова/«Фонтанка.ру»

Прокурор настояла на продлении существующей меры на три месяца, назвав её «законной и обоснованной». Гособвинитель пояснила, что сведений из изолятора о том, что состояние здоровья Курмоярова ухудшилось, а также информации о наличии у него заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, представлено не было.



«Не совсем понимаю, я писал заявление к врачу. Лор-врача нет в СИЗО. У меня и слух, и зрение падает. Я не могу получить медицинской помощи. Заявления — не знаю, куда они ушли», — вмешался сам подсудимый. Судья, в свою очередь, рекомендовала ему обратиться по этому вопросу в администрацию следственного изолятора и удовлетворила ходатайство обвинителя. Курмояров останется в СИЗО до 28 мая.

Магомедова заявила, что намерена обжаловать постановление о продлении меры пресечения. На вопрос корреспондента о позиции защиты ответила: «О какой конкретно защите можно говорить, если он признал вину?»



В коридорах суда защитница передала журналистам письмо Курмоярова к имаму Файзулло Каримову. В начале января последний выступил на заседании в качестве эксперта — анализировал слова священника в одном из его роликов на YouTube и нашёл в них разжигание межнациональной розни.



«Единственная мысль, которую я хотел донести до слушателей, — это мысль о том, что ислам и христианство — разные религии и по-разному относятся к ведению военных действий. И если бы во время проведения экспертизы вы встретились со мной лично (я не знал, что следствие проводит подобную экспертизу), то уверен, все недоумения, возникшие между нами, были бы устранены. Но вы этого не сделали и поспешили с выводами. Именно поэтому я и обращаюсь к вам с этим письмом», — говорится в нём.

