    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 1

    6 м/с, зап

    758мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd93.72eur100.68

    Эти слова Гагарина скрывали

    811
    обсудить

    Казалось бы, полет Гагарина изучен вдоль и поперек. И известен нам лучше, чем процент содержания спирта в русской водке. Но именно, что казалось бы! Потому что буквально вчера вечером я обнаружил тему абсолютно запретную. То, что в течение многих лет скрывалось даже от руководителей партии и правительства. И это тема... кулинарных разговоров, которые космонавт № 1 вел, находясь на борту космического корабля «Восток»!

    Без сомнения, сделав соответствующий запрос в поисковой системе, после нескольких манипуляций вы сможете установить, что старший лейтенант Гагарин за 108 минут на орбите съел из 160-граммовых тюбиков пюре щавелевое с мясом, паштет (тоже мясной), шоколадный соус и черносмородиновый сок с мякотью. Впрочем, то же самое многие пишут и про рацион космонавта № 2 Германа Титова.

    Чтобы все это проверить, я стал искать стенограмму переговоров: хорошо известно, что все разговоры с Землей у космонавтов записываются. И отыскал самую официальную из всех официальных стенограмм, размещенную на сайте Роскосмоса. Документ сопровождает пояснение, дополнительно увеличивающее его статус: «Текст записи переговоров между Ю. А. Гагариным и пунктами управления полетом был представлен в ЦК КПСС К. А. Вершининым 25 апреля 1961 г. с краткой сопроводительной запиской».

    Запись производит впечатление своими подробностями. Например, в 8:58 Заря 1 (он же руководитель подготовки космонавтов генерал Николай Каманин) говорит: «Все идет нормально. Займите исходное положение для регистрации физиологических функций», а Кедр, то есть Юрий Гагарин отвечает: «Вас понял. Все идет нормально, занять исходное положение для регистрации физиологических функций. Положение занял».

    Если читать ее целиком, создается впечатление, что учтено все — вплоть до буквы. Последние попавшие на запись слова Гагарина, сказанные в 10:13, звучат так: «Вас слышу хорошо. Полет протекает... льно...» И про еду там — ни словечка.

    Но на всякий случай я решил все еще раз перепроверить и нашел две альтернативные стенограммы: в энциклопедии «Космонавтика» Александра Железнякова на сайте «Космический мир» и книге Антона Первушина «108 минут, изменившие мир». И здесь мне открылась... Нет, не бездна — а настоящий рог изобилия.

    Стенограммы отличаются деталями: в энциклопедии переговоры с космонавтом ведет Сергей Королев, а в книге его собеседниками являются ведущий конструктор «Востока» Олег Ивановский и коллега Гагарина по первому отряду космонавтов Павел Попович. Скоро вы поймете, почему я больше доверяю книге. Интересующий меня диалог почти целиком произошел в 7:35.

    В стенограмме для ЦК КПСС в это время звучит единственная фраза. «Кедр: Вас понял. Сейчас Ваше задание выполню». Но в реальности беседа происходила наиживейшая. Чтобы не утомлять вас подробностями, привожу только самое интересное:

    Олег Ивановский (О.И.): … я тебе покажу здесь все, что есть.
    Юрий Гагарин (Ю.Г.): Показывайте, а потом я поговорю.
    О.И.: Там в укладке тубы: обед, ужин и завтрак.
    Ю.Г.: Ясно.
    О.И.: Понял?
    Ю.Г.: Понял.

    О.И.: Колбаса, драже там и варенье к чаю.
    Ю.Г.: Ага.
    ...
    О.И.: 63 штуки (на борту корабля «Восток» было заготовлено 63 тюбика с едой на случай, если полет пойдет не по плану и продлится до 10 суток. — Прим. ред.), будешь толстый.
    Ю.Г.: Хо-хо.
    О.И.: Сегодня прилетишь, сразу все съешь.
    Ю.Г.: Не, главное — колбаска есть, чтобы самогон закусывать.

    Все смеются.

    Павел Попович: Зараза, а ведь он записывает ведь все, мерзавец. Хе-хе...

    В энциклопедии последняя фраза тоже приписывается Сергею Королеву, но, согласитесь, вряд ли генеральный конструктор мог даже в шутку досадовать на то, что по его же указанию ведется магнитофонная запись. А вот будущий космонавт капитан Попович — вполне.

    Итак, гастрономический, а особенно закусочный аспект Юрия Алексеевича более чем интересовал. Но из официального отчета он был полностью вымаран. Остается главный вопрос: удалось ли Гагарину закусить космической колбасой земной самогон? Считается, что все оставшиеся после полета тюбики с едой после приземления растащили колхозники на сувениры. Но кто теперь может быть уверен?

    Согласны с автором?

    По теме

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

    Другие статьи автора
    200 000 за новогодний ужин в Петербурге
    8 декабря 2023, 12:00
    Ешь как Пушкин!
    2 октября 2023, 12:16
    Пригожин и его индрагузики
    25 июня 2023, 12:35
    все статьи автора

    Станьте автором колонки

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close