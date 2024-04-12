Эти слова Гагарина скрывали

Казалось бы, полет Гагарина изучен вдоль и поперек. И известен нам лучше, чем процент содержания спирта в русской водке. Но именно, что казалось бы! Потому что буквально вчера вечером я обнаружил тему абсолютно запретную. То, что в течение многих лет скрывалось даже от руководителей партии и правительства. И это тема... кулинарных разговоров, которые космонавт № 1 вел, находясь на борту космического корабля «Восток»!

Без сомнения, сделав соответствующий запрос в поисковой системе, после нескольких манипуляций вы сможете установить, что старший лейтенант Гагарин за 108 минут на орбите съел из 160-граммовых тюбиков пюре щавелевое с мясом, паштет (тоже мясной), шоколадный соус и черносмородиновый сок с мякотью. Впрочем, то же самое многие пишут и про рацион космонавта № 2 Германа Титова.



Чтобы все это проверить, я стал искать стенограмму переговоров: хорошо известно, что все разговоры с Землей у космонавтов записываются. И отыскал самую официальную из всех официальных стенограмм, размещенную на сайте Роскосмоса. Документ сопровождает пояснение, дополнительно увеличивающее его статус: «Текст записи переговоров между Ю. А. Гагариным и пунктами управления полетом был представлен в ЦК КПСС К. А. Вершининым 2 5 апреля 1961 г. с краткой сопроводительной запиской».



Запись производит впечатление своими подробностями. Например, в 8:58 Заря 1 (он же руководитель подготовки космонавтов генерал Николай Каманин) говорит: «Все идет нормально. Займите исходное положение для регистрации физиологических функций», а Кедр, то есть Юрий Гагарин отвечает: «Вас понял. Все идет нормально, занять исходное положение для регистрации физиологических функций. Положение занял».



Если читать ее целиком, создается впечатление, что учтено все — вплоть до буквы. Последние попавшие на запись слова Гагарина, сказанные в 10:13, звучат так: «Вас слышу хорошо. Полет протекает... льно...» И про еду там — ни словечка.

Но на всякий случай я решил все еще раз перепроверить и нашел две альтернативные стенограммы: в энциклопедии «Космонавтика» Александра Железнякова на сайте «Космический мир» и книге Антона Первушина « 108 минут , изменившие мир». И здесь мне открылась... Нет, не бездна — а настоящий рог изобилия.



Стенограммы отличаются деталями: в энциклопедии переговоры с космонавтом ведет Сергей Королев, а в книге его собеседниками являются ведущий конструктор «Востока» Олег Ивановский и коллега Гагарина по первому отряду космонавтов Павел Попович. Скоро вы поймете, почему я больше доверяю книге. Интересующий меня диалог почти целиком произошел в 7:35.

В стенограмме для ЦК КПСС в это время звучит единственная фраза. «Кедр: Вас понял. Сейчас Ваше задание выполню». Но в реальности беседа происходила наиживейшая. Чтобы не утомлять вас подробностями, привожу только самое интересное:



Олег Ивановский (О.И.): … я тебе покажу здесь все, что есть.

Юрий Гагарин (Ю.Г.): Показывайте, а потом я поговорю.

О.И.: Там в укладке тубы: обед, ужин и завтрак.

Ю.Г.: Ясно.

О.И.: Понял?

Ю.Г.: Понял.

О.И.: Колбаса, драже там и варенье к чаю.

Ю.Г.: Ага.

...

О.И.: 63 штуки (на борту корабля «Восток» было заготовлено 63 тюбика с едой на случай, если полет пойдет не по плану и продлится до 10 суток. — Прим. ред.), будешь толстый.

Ю.Г.: Хо-хо.

О.И.: Сегодня прилетишь, сразу все съешь.

Ю.Г.: Не, главное — колбаска есть, чтобы самогон закусывать.



Все смеются.



Павел Попович: Зараза, а ведь он записывает ведь все, мерзавец. Хе-хе...



В энциклопедии последняя фраза тоже приписывается Сергею Королеву, но, согласитесь, вряд ли генеральный конструктор мог даже в шутку досадовать на то, что по его же указанию ведется магнитофонная запись. А вот будущий космонавт капитан Попович — вполне.



Итак, гастрономический, а особенно закусочный аспект Юрия Алексеевича более чем интересовал. Но из официального отчета он был полностью вымаран. Остается главный вопрос: удалось ли Гагарину закусить космической колбасой земной самогон? Считается, что все оставшиеся после полета тюбики с едой после приземления растащили колхозники на сувениры. Но кто теперь может быть уверен?

