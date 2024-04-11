Петербург готовят к закрытию «Удельной». Начнут с автобусов

С 12 апреля в Петербурге усилят движение на трех автобусных маршрутах. Так транспортники готовятся к закрытию на капитальный ремонт станции метро «Удельная».



Начиная с пятницы по будним дням будет усилено движение автобусных маршрутов №86, 93 и 171, сообщает 11 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На первом увеличат число рейсов до 260, а интервал между автобусами сократят до 5–9 минут. На втором автобусы будут совершать 249 рейсов с интервалом в 7–10 минут. На третьем интервал движения снизят до 9–12 минут, а количество рейсов повысят до 218.