Петербург готовят к закрытию «Удельной». Начнут с автобусов

С 12 апреля в Петербурге усилят движение на трех автобусных маршрутах. Так транспортники готовятся к закрытию на капитальный ремонт станции метро «Удельная».
Начиная с пятницы по будним дням будет усилено движение автобусных маршрутов №86, 93 и 171, сообщает 11 апреля пресс-служба комитета по транспорту Петербурга. На первом увеличат число рейсов до 260, а интервал между автобусами сократят до 5–9 минут. На втором автобусы будут совершать 249 рейсов с интервалом в 7–10 минут. На третьем интервал движения снизят до 9–12 минут, а количество рейсов повысят до 218.
Напомним, станция метро «Удельная» закроется на капремонт с 1 июня. Чтобы развозить пассажиров, четыре автобусных маршрута (№ 38, 45, 85 и 222) продлят до ближайших станций метро, а на семи — усилят движение. «Фонтанка» рассказывала о транспортной схеме на время работ.
Планируется, что работы на «Удельной» продлятся до мая 2025 года. Ремонтировать ее почти за 2 миллиарда рублей будет компания «Ленспецавтоматика». Она же работала на «Ладожской», которую открыли в начале года. На «Удельной» предстоит привести в порядок не только вестибюль, но и наклонный ход, технические и служебные помещения, инженерные сети. По данным ГУП «Петербургский метрополитен», среднесуточный пассажиропоток на вход на станции по рабочим дням составляет 21 тысячу человек.