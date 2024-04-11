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    Прорванную водой дамбу в Орске засыпали землей. Спустя почти шесть дней после ЧП

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    8 комментариев

    Участок гидротехнического сооружения в Орске, где 5 апреля произошел прорыв воды, засыпали землей и камнями. Видео восстановленной насыпи 11 апреля опубликовало РИА Новости.

    Место, где поток воды снес участок вала, в течение суток засыпали специалисты, заново возводя преграду, несмотря на то, что уровень воды уже начал снижаться. Ранее приехавший в зону ЧС министр строительства РФ Ирек Файзуллин осмотрел место прорыва, откуда и начала двигаться волна паводка, и усомнился в том, что сооружение уместно называть дамбой: более всего для нее бы подошло название «земляной вал».

    Сегодня же Министерство обороны России отправило в Оренбургскую область больше 90 тонн гуманитарного груза.

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    Прорыв дамбы в ОрскеНасыпьЗемляной вал
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    Комментарии 8

    Заливщик голосовых планок11 Апр 2024 в 18:01
    Не зря, значитЬ, с иконами облетали!
    +0−0
    chip111 Апр 2024 в 17:57
    Целый министр приехал, а когда дамбу-вал делали и подписывали акты работ, никто и не доложил министру, что деньги попилили, а государству подсунули липу, обманули министра, обманули технадзор, обманули госэкспертизу, губернатора, начальников, ай, ай...
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