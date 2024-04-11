Прорванную водой дамбу в Орске засыпали землей. Спустя почти шесть дней после ЧП

Участок гидротехнического сооружения в Орске, где 5 апреля произошел прорыв воды, засыпали землей и камнями. Видео восстановленной насыпи 11 апреля опубликовало РИА Новости.
Место, где поток воды снес участок вала, в течение суток засыпали специалисты, заново возводя преграду, несмотря на то, что уровень воды уже начал снижаться. Ранее приехавший в зону ЧС министр строительства РФ Ирек Файзуллин осмотрел место прорыва, откуда и начала двигаться волна паводка, и усомнился в том, что сооружение уместно называть дамбой: более всего для нее бы подошло название «земляной вал».
Сегодня же Министерство обороны России отправило в Оренбургскую область больше 90 тонн гуманитарного груза.