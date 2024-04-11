Водитель пытался ножом отбить парковочное место в центре Петербурга

После конфликта из-за парковки в центре Петербурга задержали агрессивного водителя. Он решил, что хорошим аргументом в споре станет нож.
Около трех часов дня 10 апреля правоохранителям поступила информация, что на Моховой улице происходит конфликт между двумя водителями, у одного из которых в руках нож, сообщает 11 апреля пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти. На место немедленно прибыли сотрудники районного ОВО и задержали вооруженного мужчину.
По предварительным данным, когда 39-летний водитель LADA Largus припарковался у одного из зданий на Моховой, к нему подошел другой автомобилист, заявил, что это его место, и потребовал переставить машину. Получив отказ, 55-летний мужчина достал нож. Он повредил им капот «Ларгуса», а затем стал угрожать оппоненту расправой и попытался нанести ему ножевое.
Агрессивного водителя сотрудники Росгвардии усмирили наручниками. Нож изъяли, а самого мужчину доставили в 78-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.