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    Водитель пытался ножом отбить парковочное место в центре Петербурга

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    3 комментария
    Фото: ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти
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    После конфликта из-за парковки в центре Петербурга задержали агрессивного водителя. Он решил, что хорошим аргументом в споре станет нож.

    Около трех часов дня 10 апреля правоохранителям поступила информация, что на Моховой улице происходит конфликт между двумя водителями, у одного из которых в руках нож, сообщает 11 апреля пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти. На место немедленно прибыли сотрудники районного ОВО и задержали вооруженного мужчину.

    Фото: ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти
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    По предварительным данным, когда 39-летний водитель LADA Largus припарковался у одного из зданий на Моховой, к нему подошел другой автомобилист, заявил, что это его место, и потребовал переставить машину. Получив отказ, 55-летний мужчина достал нож. Он повредил им капот «Ларгуса», а затем стал угрожать оппоненту расправой и попытался нанести ему ножевое.

    Агрессивного водителя сотрудники Росгвардии усмирили наручниками. Нож изъяли, а самого мужчину доставили в 78-й отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

    Фото: ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти
    Фото: ГУ Росгвардии Петербурга и Ленобласти

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    ПетербургДорожный конфликт
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    Комментарии 2

    chip111 Апр 2024 в 14:29
    Благородный дон поступил так как принято в его ауле, уважают сильных, у кого нож тот сильный!
    +1−0
    Огромная польза!11 Апр 2024 в 14:24
    И ведь не сядет, а продолжет ездить рядом с нормалными людьми.
    +3−0
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