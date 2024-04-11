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    Как спят панда Катюша и её мама — смотрите и удивляйтесь

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    Панды в Московском зоопарке спят не на полу. Новое видео публикует 11 апреля директор зоопарка Светлана Акулова. «Наши девочки просыпаются», — комментирует она.

    Светлана Акулова

    Видно, что Диндин и Катюша спят на отдельных «кроватях» — массивных деревянных конструкциях. То, что под ними круглые брёвна, а не плоский матрас, их не смущает.

    Маленькая Катюша проявляет всё больше самостоятельности. Недавно она сбежала из вольера. Только в марте она стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки.

    Детеныш Диндин и Жуи появился на свет в Москве в конце августа 2023 года — это первый случай рождения потомства большой панды в России. После Нового года малышке выбрали имя. Примерно через три года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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