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    Жесткое ДТП на Пулковском

    Мальчиков из петербургского подвала могут вернуть матери

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    Дети, жившие в подвале дома на Московском шоссе, остаются в больнице Петербурга. Их состояние в норме, а здоровью и безопасности ничего не угрожает. 10 апреля детей в больнице навестила детский омбудсмен Анна Митянина.

    Как рассказал «Фонтанке» ее пресс-секретарь Алексей, дети находятся под присмотром врачей. По его словам, мать мальчиков еще не навещала их, но ее готовы пустить в больницу. Правда, пока она там не появлялась.

    «Дальше будет решаться их судьба в зависимости от того, как мама будет действовать. Главное — здоровые и сытые», — добавил Алексей и подтвердил, что в перспективе мать сможет претендовать на то, чтобы вернуть детей себе.

    Полиция забрала троих детей из подвала многоэтажки на Московском шоссе в ночь на 9 апреля. Они жили вместе с 36-летним отцом, у которого нет подтверждающих отцовство документов. По словам мужчины, 31-летняя мать детей последние полгода жила в Самаре. После случившегося она выехала в Петербург и теперь хочет вернуть своих детей. Ранее в ГУ МВД сообщили, что в отношении родителей по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ). Подробнее об этой истории — в материале «Фонтанки». Что говорят о семье соседи — читайте здесь.

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