Мальчиков из петербургского подвала могут вернуть матери

Дети, жившие в подвале дома на Московском шоссе, остаются в больнице Петербурга. Их состояние в норме, а здоровью и безопасности ничего не угрожает. 10 апреля детей в больнице навестила детский омбудсмен Анна Митянина.

Как рассказал «Фонтанке» ее пресс-секретарь Алексей, дети находятся под присмотром врачей. По его словам, мать мальчиков еще не навещала их, но ее готовы пустить в больницу. Правда, пока она там не появлялась.

«Дальше будет решаться их судьба в зависимости от того, как мама будет действовать. Главное — здоровые и сытые», — добавил Алексей и подтвердил, что в перспективе мать сможет претендовать на то, чтобы вернуть детей себе.

