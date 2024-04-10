Мальчиков из петербургского подвала могут вернуть матери

Дети, жившие в подвале дома на Московском шоссе, остаются в больнице Петербурга. Их состояние в норме, а здоровью и безопасности ничего не угрожает. 10 апреля детей в больнице навестила детский омбудсмен Анна Митянина.
Как рассказал «Фонтанке» ее пресс-секретарь Алексей, дети находятся под присмотром врачей. По его словам, мать мальчиков еще не навещала их, но ее готовы пустить в больницу. Правда, пока она там не появлялась.
«Дальше будет решаться их судьба в зависимости от того, как мама будет действовать. Главное — здоровые и сытые», — добавил Алексей и подтвердил, что в перспективе мать сможет претендовать на то, чтобы вернуть детей себе.
Полиция забрала троих детей из подвала многоэтажки на Московском шоссе в ночь на 9 апреля. Они жили вместе с 36-летним отцом, у которого нет подтверждающих отцовство документов. По словам мужчины, 31-летняя мать детей последние полгода жила в Самаре. После случившегося она выехала в Петербург и теперь хочет вернуть своих детей. Ранее в ГУ МВД сообщили, что в отношении родителей по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей возбуждено уголовное дело (статья 156 УК РФ). Подробнее об этой истории — в материале «Фонтанки». Что говорят о семье соседи — читайте здесь.