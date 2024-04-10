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    Пуск троицу любит. Ракету «Ангара-А5» снова попытаются запустить 11 апреля

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    Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный перенесен еще на сутки — на 11 апреля. Об этом 10 апреля сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

    Напомним, ракета-носитель «Ангара-А5» не смогла стартовать с космодрома Восточный 10 апреля. Это была уже вторая попытка запустить «Ангару» — первая состоялась 9 апреля.

    Тогда пуск был автоматически отменен за две минуты до старта, причиной был назван сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пришлось слить топливо.

    Во время второй попытки, 10 апреля, произошел сбой в системе контроля запуска двигателя. Так объяснил отмену пуска глава Роскосмоса.

    «Скорее всего, это программная ошибка, которая, безусловно, сегодня будет найдена. Необратимых процессов, требующих демонтажа ракеты, не произошло», — цитирует слова Борисова официальный тг-канал Роскосмоса.

    Глава госкорпорации также подчеркнул, что на начальном этапе летно-конструкторских испытаний отмена пусков по техническим причинам — «это достаточно рядовое явление».

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