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    Ракета-носитель «Ангара-А5» снова не смогла стартовать с космодрома Восточный

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    Ракета-носитель «Ангара-А5» снова не смогла стартовать с космодрома Восточный 10 апреля. За процессом можно было наблюдать в трансляции Роскосмоса. Таким образом, запуск «Ангары» не был осуществлен уже со второй попытки.

    Автор: youtube.com/tvroscosmos

    Вчера, напомним, пуск был автоматически отменен за две минуты до старта. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пришлось слить топливо, а старт перенесли на 10 апреля.

    Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск 9 апреля. Таким образом планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный. Прежде ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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    Ракета Ангара-А5
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