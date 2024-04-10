Ракета-носитель «Ангара-А5» снова не смогла стартовать с космодрома Восточный
Автор: youtube.com/tvroscosmos
Вчера, напомним, пуск был автоматически отменен за две минуты до старта. По словам гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Пришлось слить топливо, а старт перенесли на
Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой с космодрома Восточный был назначен на 12:00 мск 9 апреля. Таким образом планировалось начать летно-конструкторские испытания комплекса «Амур», в который входит ракета-носитель и сама инфраструктура космодрома Восточный. Прежде ракеты этого семейства стартовали только с космодрома Плесецк в Архангельской области.