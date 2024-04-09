Умер нобелевский лауреат, предсказавший существование элементарной частицы за 50 лет до ее открытия

Умер профессор Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике. О том, что он скончался после непродолжительной болезни, 9 апреля сообщается на сайте Эдинбургского университета.



Профессор Хиггс в 1964 году предсказал существование фундаментальной физической частицы — бозона — позволяющей другим частицам приобретать массу. Только через почти 50 лет его теория была подтверждена во время экспериментов на ускорителе частиц Большого адронного коллайдера — в 2012 году. Эту элементарную частицу назвали бозоном Хиггса.