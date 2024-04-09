Умер нобелевский лауреат, предсказавший существование элементарной частицы за 50 лет до ее открытия

Умер профессор Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике. О том, что он скончался после непродолжительной болезни, 9 апреля сообщается на сайте Эдинбургского университета.
Профессор Хиггс в 1964 году предсказал существование фундаментальной физической частицы — бозона — позволяющей другим частицам приобретать массу. Только через почти 50 лет его теория была подтверждена во время экспериментов на ускорителе частиц Большого адронного коллайдера — в 2012 году. Эту элементарную частицу назвали бозоном Хиггса.
А в 2013 году профессору присудили Нобелевскую премию по физике совместно с профессором Франсуа Энглером из свободного Брюссельского университета, который также предсказал существование бозона.
Профессор умер дома 8 апреля, сообщила пресс-служба университета и процитировала слова директора Эдинбургского университета Питера Мэтисона: «Питер Хиггс был замечательной личностью — по-настоящему одаренным ученым, чье видение и воображение обогатили наши знания об окружающем мире. Его новаторская работа мотивировала тысячи ученых, и его наследие будет продолжать вдохновлять еще многие поколения».