«Перестал верить в бога». В Москве задержали мужчину, разбившего икону и угрожавшего поджечь храм

Росгвардия задержала в Москве мужчину, угрожавшего поджечь храм Архангела Михаила. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
К росгвардейцам обратился священнослужитель. Он рассказал о неизвестном мужчине, который зашел в храм и ругался нецензурной бранью. Еще неизвестный разбил кулаком икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал поджогом с физической расправой.
Дебоширом оказался 37-летний уроженец Удмуртии. Внятно свои мотивы он объяснить не смог.
«За хулиганство. Икону сломал. Перестал верить в Бога», — ответил мужчина о причинах задержания сотрудникам правоохранительных органов.