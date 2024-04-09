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    «Перестал верить в бога». В Москве задержали мужчину, разбившего икону и угрожавшего поджечь храм

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    Росгвардия задержала в Москве мужчину, угрожавшего поджечь храм Архангела Михаила. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

    Главное управление Росгвардии по г.Москве

    К росгвардейцам обратился священнослужитель. Он рассказал о неизвестном мужчине, который зашел в храм и ругался нецензурной бранью. Еще неизвестный разбил кулаком икону «Неупиваемая Чаша» и угрожал поджогом с физической расправой.

    Дебоширом оказался 37-летний уроженец Удмуртии. Внятно свои мотивы он объяснить не смог.

    «За хулиганство. Икону сломал. Перестал верить в Бога», — ответил мужчина о причинах задержания сотрудникам правоохранительных органов.

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    РосгвардияМосква
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