«Встречайте новенького». «Победа» сообщила о пополнении авиапарка новым Boeing. Ему 12 лет

В парке российской авиакомпании «Победа» появился еще один Boeing 737–800. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба перевозчика.
«Встречайте новенького!» — говорится в сообщении в Telegram. В разговоре с «Фонтанкой» в авиакомпании уточнили, что речь идет о новом в парке компании самолете.
Судя по открытым данным, Boeing 737–800 с регистрационным номером RA-73358 был выпущен в 2011 году и находился в лизинге у немецкой авиакомпании TUIfly, а на зимнее время передавался канадским CanJet и Sunwing Airlines. С 2019 года самолет эксплуатировался российской авиакомпанией Royal Flight.
Как пишет «Победа», Boeing был оформлен в финансовый лизинг в конце 2023 года. Специально для этого воздушное судно было перекрашено в ливрею «Победы» в Ульяновске. Планируется, что самолет будет базироваться в Москве и выполнять рейсы преимущественно на зарубежных маршрутах.
На вопрос корреспондента, какая компания выступила лизингодателем, в «Победе» не смогли оперативно ответить.