Росгвардейцы нашли 4-летнего ребёнка, потерявшегося во дворах Петербурга

Самостоятельный дошкольник заставил понервничать мать и сотрудников правоохранительных органов в Красногвардейском районе Петербурга. Прогулка для него закончилась поездкой в служебной машине.
Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 9 апреля, 4-летнего мальчика искали накануне около двух часов дня. Ребёнок гулял с мамой во дворе на проспекте Металлистов, но в какой-то момент решился исследовать окрестности без её присмотра и убежал.
Приметы пропавшего передали всем дежурным нарядам Росгвардии в районе. Через двадцать минут сотрудники отдела вневедомственной охраны уже успокаивали плачущего мальчика — его отыскали во дворе другого жилого дома. Ребёнок прошёл примерно полкилометра и испугался, когда не смог найти обратную дорогу.
Росгвардейцы известили мать об успешном завершении поисков и, после того, как она подоспела на место, отвезли её и сына в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.