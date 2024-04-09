    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 16

    1 м/с, ю-з

    760мм

    58%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd92.58eur100.22

    Росгвардейцы нашли 4-летнего ребёнка, потерявшегося во дворах Петербурга

    1386
    1 комментарий

    Самостоятельный дошкольник заставил понервничать мать и сотрудников правоохранительных органов в Красногвардейском районе Петербурга. Прогулка для него закончилась поездкой в служебной машине.

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 9 апреля, 4-летнего мальчика искали накануне около двух часов дня. Ребёнок гулял с мамой во дворе на проспекте Металлистов, но в какой-то момент решился исследовать окрестности без её присмотра и убежал.

    ПоделитьсяПоделиться

    Приметы пропавшего передали всем дежурным нарядам Росгвардии в районе. Через двадцать минут сотрудники отдела вневедомственной охраны уже успокаивали плачущего мальчика — его отыскали во дворе другого жилого дома. Ребёнок прошёл примерно полкилометра и испугался, когда не смог найти обратную дорогу.

    Росгвардейцы известили мать об успешном завершении поисков и, после того, как она подоспела на место, отвезли её и сына в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    РосгвардияПотерялся ребенокВасильевский остров
    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close