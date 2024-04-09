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    Уроженец Дагестана избил таксиста и порезал ему колеса в Колпино

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    Дорожный конфликт завершился избиением и порчей машины в Колпинском районе Петербурга. Задержан уроженец Дагестана, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 9 апреля.

    Накануне днем в полицию позвонила женщина. Она рассказала, что на Московской, 11, в Колпино произошло ДТП, и теперь один водитель избивает другого. На место выехал участковый. Он задержал 35-летнего приезжего из Дагестана, ныне живущего в поселке Тельмана. По предварительным данным, на дороге он избил 26-летнего жителя деревни Гарболово во Всеволожском районе, работающего в такси. После он порезал колеса машины и угрожал ножом.

    Агрессивный водитель процессуально задержан и помещен в ИВС, в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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