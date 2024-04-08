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    «Массовое мероприятие не согласовано». Прокуратура предостерегла жителей Орска от участия в протестах из-за прорыва дамбы

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    Прокуратура Оренбургской области выпустила 8 апреля официальное заявление о недопустимости несогласованных акций протеста жителей Орска, пострадавших от прорыва дамбы. Ведомство напомнило, что участие в таких мероприятиях является нарушением закона.

    О каких акциях и мероприятиях идет речь, в заявлении не уточняется, однако ведомство заявляет, что «в сети «Интернет» начали распространяться призывы к неопределенному кругу лиц принять участие в массовом (публичном) мероприятии, связанном с повреждением гидротехнического сооружения в г. Орске». Отмечается, что такие акции проводятся «с нарушением установленного порядка проведения митингов», а нарушение закона особенно недопустимо в условиях ЧС.

    «Указанное мероприятие с органами власти не согласовано», — сообщается в заявлении. В действиях, идущих вразрез с установленным порядком проведения массовых акций, ведомство видит состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.2 КоАП. Нарушителям может грозить административный арест.

    В городе Орске Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу. Начавшийся вслед за этим паводок правительственная комиссия приняла решение признать чрезвычайной ситуацией федерального характера.

    Ранее в Орске сотни человек собралась у мэрии. К ним вышел глава города

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    ОрскПрорыв дамбы в ОрскеПрокуратураМассовые акции
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