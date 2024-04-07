Минздрав назвал число людей, обратившихся к врачам из-за наводнения в Орске

За помощью к медикам из-за наводнения в Орске обратились 99 человек. Есть те, кому потребовалась госпитализация. Об этом 7 апреля рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.



Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, 18 детей. В больницу попали шестеро взрослых и трое детей. «Их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно», — заявил Кузнецов (цитата по ТАСС).



Напомним, паводок в Оренбургской области, по словам местных чиновников, оказался в этом году самым сильным за всю историю наблюдений. Согласно прогнозам в ближайшие дни вода продолжит прибывать. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

