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    Минздрав назвал число людей, обратившихся к врачам из-за наводнения в Орске

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    2 комментария

    За помощью к медикам из-за наводнения в Орске обратились 99 человек. Есть те, кому потребовалась госпитализация. Об этом 7 апреля рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

    Среди тех, кому потребовалась помощь врачей, 18 детей. В больницу попали шестеро взрослых и трое детей. «Их состояние не вызывает опасений. Остальным помощь оказана амбулаторно», — заявил Кузнецов (цитата по ТАСС).

    Напомним, паводок в Оренбургской области, по словам местных чиновников, оказался в этом году самым сильным за всю историю наблюдений. Согласно прогнозам в ближайшие дни вода продолжит прибывать. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

    На место происшествия прибыл глава МЧС России Александр Куренков. ЧП в Оренбуржье объявлено чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Глава Оренбурга призвал жителей обращать внимание на отключение электроэнергии и воспринимать это как сигнал к необходимости эвакуироваться.

    Вода, согласно прогнозам, может подтопить и другие регионы России. Владимир Путин поручил заранее готовить людей к эвакуации.

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    ПаводокОренбургская областьПрорыв дамбы в Орске
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    Комментарии 2

    Гость07 Апр 2024 в 16:01
    Стала баба на весы
    И глазам не верит.
    Там двухзначное число
    (тун тун турун тун тун тун)
    Девяносто де-вять
    +0−0
    Гость07 Апр 2024 в 15:51
    Четкая ясная цифра 99,но взятая с потолка.
    +0−0
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