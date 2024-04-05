Въезд на ЗСД с Благодатной будет закрыт две ночи подряд

Дорожники добавят ограничений и перекрытий на Западном скоростном диаметре Петербурга в первой половине апреля. Водителей потеснят для строительства Витебской и Шкиперской развязок.
С полуночи до 7 часов утра 6 и 7 апреля в связи со строительством Витебской развязки перекроют въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону южной развязки с КАД, сообщает 5 апреля пресс-служба «Магистрали северной столицы». А из-за строительства Шкиперской развязки с 9:00 6 апреля до 20:00 7 апреля и с 9:00 13 апреля до 20:00 14 апреля будет ограничено движение по крайней правой полосе ЗСД у Васильевского острова при движении в южном направлении.
Водителей просят соблюдать ПДД и обращать внимание на дорожную ситуацию. Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации.