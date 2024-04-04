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    Нападение на губернатора Чибиса

    Губернатор Старовойт: начался пожар около Центрального рынка Курска после атаки украинского БПЛА

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    В Курске начались пожары после того, как ПВО отбили атаку украинских БПЛА. Об этом вечером в четверг, 4 апреля, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    Об опасности атаки БПЛА губернатор Курска сообщил в 21:15 в телеграм-канале: «Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки». Уже через 14 минут там появилось сообщение о пожаре: «После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место».

    Атака БПЛА продолжилась, в небе над Курском были сбиты еще три украинских беспилотника. Однако произошло попадание в жилой дом в одном из СНТ. Также началось возгорание в двух частных домах в Курске.

    «По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется», — сообщает Старовойт.

    После атаки БПЛА на Татарстан 2 апреля «Фонтанка» показала карту регионов России, пострадавших от украинских беспилотников.

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