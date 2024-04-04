4000 геймеров со всего мира выбрали самых знаковых героев видеоигр. На первом месте — расхитительница гробниц

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала итоги опроса, призванного определить самого знакового персонажа видеоигр всех времен. В опросе приняли участие 4 000 геймеров со всего мира.



В список попали персонажи самых разных культовых игр от антропоморфных животных всех форм и размеров до шпионов и водопроводчиков. Финальный список из 20 героев выглядит следующим образом:

1. Лара Крофт (Tomb Raider), расхитительница гробниц, — впервые была представлена миру в 1996 году и с тех пор появилась в 15 играх;