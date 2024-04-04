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    4000 геймеров со всего мира выбрали самых знаковых героев видеоигр. На первом месте — расхитительница гробниц

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    12 комментариев

    Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала итоги опроса, призванного определить самого знакового персонажа видеоигр всех времен. В опросе приняли участие 4 000 геймеров со всего мира.

    В список попали персонажи самых разных культовых игр от антропоморфных животных всех форм и размеров до шпионов и водопроводчиков. Финальный список из 20 героев выглядит следующим образом:

    1. Лара Крофт (Tomb Raider), расхитительница гробниц, — впервые была представлена миру в 1996 году и с тех пор появилась в 15 играх;

    2. Марио (Super Mario) — был создан в 1981 году и появился в более чем 200 играх;

    3. Агент 47 (Hitman) — дебютировал в видеоигре 2000 года и потом появлялся еще как минимум в десяти;

    4. Соник (Sonic the Hedgehog) — с 1991 года ежик стал героем более чем 100 игр;

    5. Сэкбой (LittleBigPlanet) — появился с 2008 года во всех шести основных играх серии и многих спин-оффах;

    6. Пакман (Pac-Man) — маленькая желтая хоккейная шайба появилась в более чем 50 играх;

    7. Линк (The Legend of Zelda) — безмолвный главный герой 20 раз появлялся в основных играх серии;

    8. Мастер Чиф (Halo) — суперсолдат был персонажем 6 игр серии;

    9. Кратос (God of War) — спартанский воин появился в 8 играх серии;

    10. Шэдоухарт (Baldurʼs Gate 3) — один из самых «молодых» персонажей списка, появился впервые в игре 2023 года;

    11, Артур Морган (Red Dead Redemption 2) — появился лишь в одной игре серии, вышедшей в 2018 году;

    12. Пикачу (Pokémon) — единственный из всех покемонов, попавший в список;

    13. Стив (Minecraft) — знаменитый персонаж из игры 2011 года;

    14. Солид Снейк (Metal Gear Solid) — супершпион, фигурировавший в более чем десяти играх серии;

    15. Крэш Бандикут (Crash Bandicoot) — генетически модифицированное сумчатое из игры 1996 года;

    16. Клауд Страйф (Final Fantasy VII) — наемник, более 30 раз появлявшийся в играх серии с 1997 года;

    17, Астарион (Baldurʼs Gate 3) — на пару с Шэдоухарт впервые появился в игре 2023 года;

    18. Казума Кирью (Yakuza/Like a Dragon) — бывший гангстер-якудза, появлялся в десяти играх франшизы;

    19. Элли Уильямс (The Last of Us) — персонаж игры 2013 года и сиквела к ней;

    20. Нейтан Дрейк (Uncharted) — джентльмен-исследователь, главный герой шести игр серии.

    18 февраля в Лондоне прошла торжественная церемония вручения премии BAFTA, однозначным триумфатором которой стал фильм «Оппенгеймер».

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    Комментарии 12

    Гость04 Апр 2024 в 18:35
    Duke Nukem нет...
    +0−0
    Cashmare04 Апр 2024 в 18:29
    Сара Керриган и Джеймс Рейнор, а не вот это вот всё
    +0−0
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