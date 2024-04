4000 геймеров со всего мира выбрали самых знаковых героев видеоигр. На первом месте — расхитительница гробниц

7. Линк (The Legend of Zelda) — безмолвный главный герой 20 раз появлялся в основных играх серии;

18. Казума Кирью (Yakuza/Like a Dragon) — бывший гангстер-якудза, появлялся в десяти играх франшизы;

19. Элли Уильямс (The Last of Us) — персонаж игры 2013 года и сиквела к ней;

20. Нейтан Дрейк (Uncharted) — джентльмен-исследователь, главный герой шести игр серии.