4000 геймеров со всего мира выбрали самых знаковых героев видеоигр. На первом месте — расхитительница гробниц

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) обнародовала итоги опроса, призванного определить самого знакового персонажа видеоигр всех времен. В опросе приняли участие 4 000 геймеров со всего мира.
В список попали персонажи самых разных культовых игр от антропоморфных животных всех форм и размеров до шпионов и водопроводчиков. Финальный список из 20 героев выглядит следующим образом:
1. Лара Крофт (Tomb Raider), расхитительница гробниц, — впервые была представлена миру в 1996 году и с тех пор появилась в 15 играх;
2. Марио (Super Mario) — был создан в 1981 году и появился в более чем 200 играх;
3. Агент 47 (Hitman) — дебютировал в видеоигре 2000 года и потом появлялся еще как минимум в десяти;
4. Соник (Sonic the Hedgehog) — с 1991 года ежик стал героем более чем 100 игр;
5. Сэкбой (LittleBigPlanet) — появился с 2008 года во всех шести основных играх серии и многих спин-оффах;
6. Пакман (Pac-Man) — маленькая желтая хоккейная шайба появилась в более чем 50 играх;
7. Линк (The Legend of Zelda) — безмолвный главный герой 20 раз появлялся в основных играх серии;
8. Мастер Чиф (Halo) — суперсолдат был персонажем 6 игр серии;
9. Кратос (God of War) — спартанский воин появился в 8 играх серии;
10. Шэдоухарт (Baldurʼs Gate 3) — один из самых «молодых» персонажей списка, появился впервые в игре 2023 года;
11, Артур Морган (Red Dead Redemption 2) — появился лишь в одной игре серии, вышедшей в 2018 году;
12. Пикачу (Pokémon) — единственный из всех покемонов, попавший в список;
13. Стив (Minecraft) — знаменитый персонаж из игры 2011 года;
14. Солид Снейк (Metal Gear Solid) — супершпион, фигурировавший в более чем десяти играх серии;
15. Крэш Бандикут (Crash Bandicoot) — генетически модифицированное сумчатое из игры 1996 года;
16. Клауд Страйф (Final Fantasy VII) — наемник, более 30 раз появлявшийся в играх серии с 1997 года;
17, Астарион (Baldurʼs Gate 3) — на пару с Шэдоухарт впервые появился в игре 2023 года;
18. Казума Кирью (Yakuza/Like a Dragon) — бывший гангстер-якудза, появлялся в десяти играх франшизы;
19. Элли Уильямс (The Last of Us) — персонаж игры 2013 года и сиквела к ней;
20. Нейтан Дрейк (Uncharted) — джентльмен-исследователь, главный герой шести игр серии.
18 февраля в Лондоне прошла торжественная церемония вручения премии BAFTA, однозначным триумфатором которой стал фильм «Оппенгеймер».