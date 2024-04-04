    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как -5

    2 м/с, сев

    763мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.39eur99.43

    «Пьет уже совсем по-взрослому». Посмотрите, от чего в шоке мама панды Катюши

    2147
    7 комментариев

    Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает расти и удивлять новыми повадками своих поклонников. В этот раз она показала, как копирует маму Диндин.

    «Катюша пьет уже совсем по-взрослому из большого бассейна», — написала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова 4 апреля. Судя по видео, панда вдоволь напилась воды, подняла мокрую мордочку и поспешила спрятаться от следивших за ней через стекло посетителей зоопарка.

    Светлана Акулова / Московский зоопарк

    Маму, судя по следующему фото, увиденное удивило. «Никакого личного пространства. В шоке», — прокомментировал пользователь.

    Подписчики также напомнили, что раньше Катюша пила из маленькой поилки, но теперь малышка выросла и готова к переменам. «И имя ей это очень подходит, очень русская малышка получилась», — добавили в комментариях.

    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк
    ПоделитьсяПоделиться

    Маленькая Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки. 8 марта к пандам выстроилась целая очередь, чтобы увидеть их вживую.

    Фото: Светлана Акулова / Московский зоопарк

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Панда Катюша
    ЛАЙК4
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    sektor704 Апр 2024 в 16:41
    Манул Тимоша интереснее. У вольера панд не протолкнуться.
    И днем лучше не приходить. Папа постоянно ест бамбук. Мама и мелкая спят на лежаках внутри аквариума.
    Ближе к закрытию активничают.
    +0−0
    prosto korsak04 Апр 2024 в 16:39
    Почему вода в бассейне цвета цементного молочка?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close