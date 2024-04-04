«Пьет уже совсем по-взрослому». Посмотрите, от чего в шоке мама панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает расти и удивлять новыми повадками своих поклонников. В этот раз она показала, как копирует маму Диндин.



«Катюша пьет уже совсем по-взрослому из большого бассейна», — написала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова 4 апреля. Судя по видео, панда вдоволь напилась воды, подняла мокрую мордочку и поспешила спрятаться от следивших за ней через стекло посетителей зоопарка.