«Пьет уже совсем по-взрослому». Посмотрите, от чего в шоке мама панды Катюши

Панда Катюша из Московского зоопарка продолжает расти и удивлять новыми повадками своих поклонников. В этот раз она показала, как копирует маму Диндин.
«Катюша пьет уже совсем по-взрослому из большого бассейна», — написала в своем телеграм-канале гендиректор ГАУ «Московский зоопарк» Светлана Акулова 4 апреля. Судя по видео, панда вдоволь напилась воды, подняла мокрую мордочку и поспешила спрятаться от следивших за ней через стекло посетителей зоопарка.
Светлана Акулова / Московский зоопарк
Маму, судя по следующему фото, увиденное удивило. «Никакого личного пространства. В шоке», — прокомментировал пользователь.
Подписчики также напомнили, что раньше Катюша пила из маленькой поилки, но теперь малышка выросла и готова к переменам. «И имя ей это очень подходит, очень русская малышка получилась», — добавили в комментариях.
Маленькая Катюша совсем недавно вместе с мамой стала выходить во «взрослый» вольер, где семейством могут любоваться посетители зоопарка. До этого Диндин и Катюша жили в отдельном помещении, которое было приспособлено для родов и первых месяцев жизни малышки. 8 марта к пандам выстроилась целая очередь, чтобы увидеть их вживую.