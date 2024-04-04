Владелец сгоревшей у моста Александра Невского яхты заявил о поджоге

Рассчитанная на 14 пассажиров яхта «Лаймарита» длиной 28,5 метра , шириной 4,4 метра принадлежит ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), основному предприятию одноименного военно-промышленного холдинга, в который входит около полутора десятка компаний с общим оборотом примерно 8 млрд рублей за 2023 год. Судно используется для представительских целей — на нём проводятся важные для руководства холдинга переговоры с контрагентами.

По словам владельца КМЗ Михаила Даниленко, в качестве основной версии происшедшего он рассматривает поджог. Эта версия основана на двух обстоятельствах. Во-первых, бизнесмен обращает внимание на разбитый иллюминатор.

Этот иллюминатор располагается в ходовой рубке, где находятся системы управления судном. Рубка в нескольких метрах от капитанской каюты, в которой, согласно заявлению МЧС, располагался очаг возгорания. Чтобы попасть из рубки в каюту капитана, необходимо пройти через зал. Размер разбитого иллюминатора вполне позволяет проникнуть через него внутрь судна человеку среднего телосложения.



Во-вторых, Михаил Даниленко утверждает, что на момент возгорания судно было полностью обесточено, находилось в законсервированном на зиму состоянии, его готовили к покраске для будущей навигации, в связи с чем самопроизвольного возгорания произойти не могло. Если версия поджога подтвердится, то, по мнению владельца компании, он может быть связан с деятельностью холдинга.

