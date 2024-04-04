Владелец сгоревшей у моста Александра Невского яхты заявил о поджоге

Загоревшуюся около 21 часа 3 апреля у пр Обуховской обороны яхту «Лаймарита» могли поджечь. Об этом «Фонтанке» заявил владелец Кингисеппского машиностроительного завода, которому принадлежит судно.
Рассчитанная на 14 пассажиров яхта «Лаймарита» длиной
По словам владельца КМЗ Михаила Даниленко, в качестве основной версии происшедшего он рассматривает поджог. Эта версия основана на двух обстоятельствах. Во-первых, бизнесмен обращает внимание на разбитый иллюминатор.
Этот иллюминатор располагается в ходовой рубке, где находятся системы управления судном. Рубка в нескольких метрах от капитанской каюты, в которой, согласно заявлению МЧС, располагался очаг возгорания. Чтобы попасть из рубки в каюту капитана, необходимо пройти через зал. Размер разбитого иллюминатора вполне позволяет проникнуть через него внутрь судна человеку среднего телосложения.
Во-вторых, Михаил Даниленко утверждает, что на момент возгорания судно было полностью обесточено, находилось в законсервированном на зиму состоянии, его готовили к покраске для будущей навигации, в связи с чем самопроизвольного возгорания произойти не могло. Если версия поджога подтвердится, то, по мнению владельца компании, он может быть связан с деятельностью холдинга.
«Одно из направлений работы КМЗ — изготовление и ремонт силовых установок для кораблей ВМФ и ремонт двигателей для танков и БТР. Понятно, что это в том числе техника, которая используется в СВО. И я не исключаю связанной с этой частью деятельности холдинга провокации. Совершить что-то такое в отношении самого предприятия довольно сложно: все наши площадки хорошо защищены и охраняются. А «Лаймарита» пришвартована в общедоступном месте», — говорит бизнесмен.
Тушение пожара на яхте
предоставлено КМЗ
По словам Даниленко, сегодняшняя рыночная стоимость «Лаймариты» составляет примерно
Сообщение о пожаре на яхте «Лаймарита», пришвартованной у дома 8 по набережной Обводного канала, поступило на пульт МЧС в 21:17. В МЧС сообщили, что возгорание произошло в каюте капитана на площади в пять «квадратов». Пожар ликвидировали в 22:04. О пострадавших не сообщается. В ликвидации огня участвовали