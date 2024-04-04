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    Владелец сгоревшей у моста Александра Невского яхты заявил о поджоге

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    29 комментариев
    Фото: предоставлено КМЗ
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    Загоревшуюся около 21 часа 3 апреля у пр Обуховской обороны яхту «Лаймарита» могли поджечь. Об этом «Фонтанке» заявил владелец Кингисеппского машиностроительного завода, которому принадлежит судно.

    Рассчитанная на 14 пассажиров яхта «Лаймарита» длиной 28,5 метра, шириной 4,4 метра принадлежит ООО «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), основному предприятию одноименного военно-промышленного холдинга, в который входит около полутора десятка компаний с общим оборотом примерно 8 млрд рублей за 2023 год. Судно используется для представительских целей — на нём проводятся важные для руководства холдинга переговоры с контрагентами.

    По словам владельца КМЗ Михаила Даниленко, в качестве основной версии происшедшего он рассматривает поджог. Эта версия основана на двух обстоятельствах. Во-первых, бизнесмен обращает внимание на разбитый иллюминатор.

    Разбитый иллюминатор капитанской рубки
    Разбитый иллюминатор капитанской рубкиФото: предоставлено КМЗ
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    Этот иллюминатор располагается в ходовой рубке, где находятся системы управления судном. Рубка в нескольких метрах от капитанской каюты, в которой, согласно заявлению МЧС, располагался очаг возгорания. Чтобы попасть из рубки в каюту капитана, необходимо пройти через зал. Размер разбитого иллюминатора вполне позволяет проникнуть через него внутрь судна человеку среднего телосложения.

    Во-вторых, Михаил Даниленко утверждает, что на момент возгорания судно было полностью обесточено, находилось в законсервированном на зиму состоянии, его готовили к покраске для будущей навигации, в связи с чем самопроизвольного возгорания произойти не могло. Если версия поджога подтвердится, то, по мнению владельца компании, он может быть связан с деятельностью холдинга.

    «Одно из направлений работы КМЗ — изготовление и ремонт силовых установок для кораблей ВМФ и ремонт двигателей для танков и БТР. Понятно, что это в том числе техника, которая используется в СВО. И я не исключаю связанной с этой частью деятельности холдинга провокации. Совершить что-то такое в отношении самого предприятия довольно сложно: все наши площадки хорошо защищены и охраняются. А «Лаймарита» пришвартована в общедоступном месте», — говорит бизнесмен.

    Тушение пожара на яхте

    предоставлено КМЗ

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    По словам Даниленко, сегодняшняя рыночная стоимость «Лаймариты» составляет примерно 30–40 млн рублей, предварительная оценка ремонта судна после пожара — 3–4 млн.

    Сообщение о пожаре на яхте «Лаймарита», пришвартованной у дома 8 по набережной Обводного канала, поступило на пульт МЧС в 21:17. В МЧС сообщили, что возгорание произошло в каюте капитана на площади в пять «квадратов». Пожар ликвидировали в 22:04. О пострадавших не сообщается. В ликвидации огня участвовали 28 человек и пять единиц техники.

    Фото: предоставлено КМЗ
    Разбитый иллюминатор капитанской рубки
    Разбитый иллюминатор капитанской рубкиФото: предоставлено КМЗ

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    Комментарии 29

    prosto korsak04 Апр 2024 в 13:27
    Загоревшуюся около 21 часа 3 апреля у пр Обуховской обороны яхту «Лаймарита» могли поджечь.
    Сообщение о пожаре на яхте «Лаймарита», пришвартованной у дома 8 по набережной Обводного канала, поступило на пульт МЧС в 21:17.
    "Летучий голландец", а не яхта.
    Сначала загорелась на проспекте Обуховской обороны, а потом ошвартовалась на Обводном канале.
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 13:24
    А почему его корыто там стояло? Буржуям можно где угодно яхты на берегу в городе ставить?
    +0−0
    Гость04 Апр 2024 в 12:51
    Рублей или долларов?
    +0−2
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