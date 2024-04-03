Около моста Александра Невского загорелась 28-метровая яхта

Яхта «Лаймарита» загорелась около моста Александра Невского. Об этом среду вечером, 3 апреля, сообщили в петербургском МЧС.
читатель «Фонтанки»
Сообщение о пожаре по проспекту Обуховской Обороны, дом 8, поступило в 21:17. Оказалось, что горит яхта длиною 28,5 метров, шириною 4,4 метра. Она рассчитана на 14 пассажиров.
По данным ведомства, возгорание произошло в каюте капитана на площади в 5 «квадратов». Пожар ликвидировали в 22:04.
О пострадавших не сообщается. В ликвидации огня участвовали 28 человек и 5 единиц техники.
Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку.