    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, с-в

    748мм

    97%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd92.39eur99.43
    ТЕМА ДНЯ

    Снежный коллапс в Петербурге

    Около моста Александра Невского загорелась 28-метровая яхта

    3088
    14 комментариев

    Яхта «Лаймарита» загорелась около моста Александра Невского. Об этом среду вечером, 3 апреля, сообщили в петербургском МЧС.

    читатель «Фонтанки»

    Сообщение о пожаре по проспекту Обуховской Обороны, дом 8, поступило в 21:17. Оказалось, что горит яхта длиною 28,5 метров, шириною 4,4 метра. Она рассчитана на 14 пассажиров.

    По данным ведомства, возгорание произошло в каюте капитана на площади в 5 «квадратов». Пожар ликвидировали в 22:04.

    О пострадавших не сообщается. В ликвидации огня участвовали 28 человек и 5 единиц техники.

    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура
    ПоделитьсяПоделиться

    Северо-западная транспортная прокуратура организовала проверку.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МЧС
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close