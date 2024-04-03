Тем, кто достоин. Некоторым упростят процесс получения гражданства России

Российские власти будут упрощать процесс получения гражданства РФ тем, кто этого достоин. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

О теме получения гражданства Мишустин высказался, отвечая на вопросы депутатов в Госдуме.



«Надо людям, которые хотят стать россиянами, которые достойны этого по нашим меркам, сделать все для упрощения этих процедур», — сказал он.



Ранее Мишустин заявил, что введенные против России санкции превышают все вместе взятые санкции против других стран.

