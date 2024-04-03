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    Пожаловаться на ямы и узнать, где камеры. Для водителей заработал чат-бот по дорогам Ленобласти

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    Для автомобилистов, которые передвигаются по дорогам Ленинградской области, заработал дорожный чат-бот, разработанный администрацией региона. Он поможет сообщить о проблеме, узнать о расположении камер и дорожных ремонтах. Об этом «Фонтанке» сообщили 3 апреля в пресс-службе дорожного комитета области.

    Чат-бот @Lenavtodorsupport_bot выполняет несколько функций:

    • передает заявку по любой ситуации в диспетчерскую службу «Ленавтодора» (вместе с фото, видео и геолокацией), в ответ приходит номер заявки;
    • показывает, где работают камеры на дорогах;
    • помогает позвонить на горячую линию «Ленавтодора»;
    • объясняет, как оформить разрешение на перевозку грузов;
    • предоставляет документы о том, как правильно и безопасно обустраивать съезды с региональных дорог.

    Протяженность сети региональных дорог Ленобласти составляет порядка 9 200 километров. С 2019 по 2024 годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было обновлено порядка тысячи километров областных магистралей.

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    ДорогиЛенинградская область
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