«Теплосеть» проводит испытания в двух крупных районах. В сотнях домов ограничена подача горячей воды

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 3 апреля проводит испытания на максимальную температуру теплоносителя в Кировском и Красносельском районах города. В зоне диагностики —
Испытания затронут 365 километров тепловых сетей на улицах: Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Зины Портновой, Автомобильная, Рихарда Зорге, Доблести, Краснопутиловская, Автовская, Козлова, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Стойкости и Бурцева, на проспектах Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов, Ленинском, Стачек, Дачном и Кузнецова; а также на Петергофском шоссе и Брестском бульваре.
Температурные испытания — одно из обязательных диагностических мероприятий. Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и обнаружить изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя — не ниже