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    «Теплосеть» проводит испытания в двух крупных районах. В сотнях домов ограничена подача горячей воды

    1964
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    АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 3 апреля проводит испытания на максимальную температуру теплоносителя в Кировском и Красносельском районах города. В зоне диагностики — 1182 здания. В целях безопасности подача горячей воды в 778 жилых домов ограничивается, отопление продолжается в штатном режиме. А в 113 детских и 21 медицинском учреждениях отопление и горячее водоснабжение отключаются.

    Испытания затронут 365 километров тепловых сетей на улицах: Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Зины Портновой, Автомобильная, Рихарда Зорге, Доблести, Краснопутиловская, Автовская, Козлова, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Стойкости и Бурцева, на проспектах Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов, Ленинском, Стачек, Дачном и Кузнецова; а также на Петергофском шоссе и Брестском бульваре.

    Температурные испытания — одно из обязательных диагностических мероприятий. Они позволяют проверить работу компенсирующих устройств и обнаружить изношенные участки трубопроводов. Во время работ температура теплоносителя — не ниже 100 градусов и не выше 110. Теплоэнергетики напоминают: не приближайтесь к месту вытекания воды и не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива, не заходите за ограждения и предупреждающие знаки. При обнаружении любых признаков повреждения коммуникаций звоните в городской мониторинговый центр по телефону 004 (с мобильного — 112).

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