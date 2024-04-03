«Теплосеть» проводит испытания в двух крупных районах. В сотнях домов ограничена подача горячей воды

АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 3 апреля проводит испытания на максимальную температуру теплоносителя в Кировском и Красносельском районах города. В зоне диагностики — 1182 здания . В целях безопасности подача горячей воды в 778 жилых домов ограничивается, отопление продолжается в штатном режиме. А в 113 детских и 21 медицинском учреждениях отопление и горячее водоснабжение отключаются.



Испытания затронут 365 километров тепловых сетей на улицах: Червонного Казачества, Примакова, Морской Пехоты, Маршала Казакова, Маршала Захарова, Зины Портновой, Автомобильная, Рихарда Зорге, Доблести, Краснопутиловская, Автовская, Козлова, Лени Голикова, Танкиста Хрустицкого, Стойкости и Бурцева, на проспектах Маршала Жукова, Народного Ополчения, Ветеранов, Ленинском, Стачек, Дачном и Кузнецова; а также на Петергофском шоссе и Брестском бульваре.

