Президент Путин рекомендовал учредить памятный знак для награждения волонтеров

Президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.
Планируется, что памятный нагрудный знак вручат людям, которые добровольно помогают участникам спецоперации и их семьям.
«Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — написано в документе.
Срок на исполнение поручения — почти месяц. Памятный знак должен быть учрежден до 27 апреля 2024 года.