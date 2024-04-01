    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, вос

    749мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.37eur99.53
    СРОЧНО

    Утопленника нашли в Неве у Финляндского вокзала

    Президент Путин рекомендовал учредить памятный знак для награждения волонтеров

    433
    обсудить

    Президент России Владимир Путин рекомендовал учредить памятный знак для поощрения волонтеров. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

    Планируется, что памятный нагрудный знак вручат людям, которые добровольно помогают участникам спецоперации и их семьям.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — написано в документе.

    Срок на исполнение поручения — почти месяц. Памятный знак должен быть учрежден до 27 апреля 2024 года.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПутинСВОПомощь участникам СВОСпецоперацияВолонтеры
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close