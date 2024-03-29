    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, вос

    748мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.26eur99.71
    ТЕМА ДНЯ

    В ночной атаке повреждена «Белгород Арена»

    Рабочего насмерть придавило на стройке в Шушарах

    501
    5 комментариев

    Несовместимые с жизнью травмы получил иностранный специалист на строительной площадке в Пушкинском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 марта.

    Экстренные службы на Московское шоссе, 191, где возводят склады, вызвали накануне около одиннадцати часов утра. Помощь требовалась 33-летнему разнорабочему, на которого упала металлическая балка.

    Спасти мужчину не удалось. Погибший — гражданин Таджикистана, приехавший на заработки месяц назад. Проблем с регистрацией у иностранца не было. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Рабочий погибГибель рабочего на стройкеПогиб на стройкеШушары
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    Гость29 Мар 2024 в 09:22
    Жаль человека.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close