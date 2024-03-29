Рабочего насмерть придавило на стройке в Шушарах

Несовместимые с жизнью травмы получил иностранный специалист на строительной площадке в Пушкинском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 марта.
Экстренные службы на Московское шоссе, 191, где возводят склады, вызвали накануне около одиннадцати часов утра. Помощь требовалась 33-летнему разнорабочему, на которого упала металлическая балка.
Спасти мужчину не удалось. Погибший — гражданин Таджикистана, приехавший на заработки месяц назад. Проблем с регистрацией у иностранца не было. Все обстоятельства случившегося выясняет Следственный комитет.