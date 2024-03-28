Роскомнадзор: россияне продолжат пользоваться Tеlegram без ограничений

Необходимость в ограничении работы Tеlegram в России на сегодняшний день отсутствует. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, передает ТАСС в четверг, 28 марта.
«Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России», — сообщили в ведомстве.
Ранее на эту же тему высказывался глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. По его мнению, общество негативно воспримет введение ограничений в отношении мессенджера, кроме того Telegram сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе, оперативно блокирует запрещенный контент.
В Сети стали обсуждать тему запрета после того, как Роскомнадзор начал ограничивать доступ к Telegram-каналам с террористическим контентом. Ранее также появилась информация о том, что пользователей Telegram стали склонять к участию в террористической деятельности на территории РФ.