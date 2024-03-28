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    Теракт в «Крокус Холле»

    В Таджикистане исчезли родственники обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле»

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    Близкие обвиняемого в совершении теракта Фаридуна Шамсиддина пропали после визита «людей в официальной одежде». Об этом 28 марта сообщает агентство Azia-Plus, корреспонденту которого удалось пообщаться с родственницей арестованного.

    Дом Шамсиддина находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. На данный момент там никого не осталось, кроме жены брата обвиняемого. Тетя фигуранта рассказала, что в дом племянника еще 23 марта приезжали люди, которые, вероятно, работают в правоохранительных органах Таджикистана. Ее муж и сыновья тоже исчезли после того, как ушли спросить о судьбе пропавших родственников. Сам Фаридун Шамсиддин был арестован 23 марта по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, по версии следствия, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Погибли 143 человека.

    Ранее Басманный суд арестовал Мирзоева Далерджона, Рачабализода Саидакрами Муродали, а также Файзова Мухаммадсобира и Фариддуни Шамсутдина, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они, по версии следствия, в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях «Крокус сити холла». После чего подожгли здание.

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