В Таджикистане исчезли родственники обвиняемого в теракте в «Крокус Сити Холле»

Близкие обвиняемого в совершении теракта Фаридуна Шамсиддина пропали после визита «людей в официальной одежде». Об этом 28 марта сообщает агентство Azia-Plus, корреспонденту которого удалось пообщаться с родственницей арестованного.



Дом Шамсиддина находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. На данный момент там никого не осталось, кроме жены брата обвиняемого. Тетя фигуранта рассказала, что в дом племянника еще 23 марта приезжали люди, которые, вероятно, работают в правоохранительных органах Таджикистана. Ее муж и сыновья тоже исчезли после того, как ушли спросить о судьбе пропавших родственников. Сам Фаридун Шамсиддин был арестован 23 марта по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле».

