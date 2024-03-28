Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест, который ему назначил в качестве меры пресечения Басманный районный суд Москвы.
Информация об апелляционной жалобе появилась в картотеке райсуда 28 марта.
Суд заключил Аминчона и еще двух его родственников под стражу 25 марта. По версии следствия, уроженец Душанбе Аминчон Исломов, 1991 года рождения, и Диловар Исломов, 1999 года рождения, были вовлечены в состав организованной группы с целью совершения теракта Фариддуни Шамсутдином. Предварительно, Диловар передал ему свой автомобиль, а Аминчон предоставлял Фариддуни деньги для выезда в Турцию, где тот занимался подготовкой теракта и встречей с организаторами преступной группы.