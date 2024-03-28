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    Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

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    Фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест, который ему назначил в качестве меры пресечения Басманный районный суд Москвы.

    Информация об апелляционной жалобе появилась в картотеке райсуда 28 марта.

    Фото: скриншот сайта Басманного районного суда Москвы
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    Суд заключил Аминчона и еще двух его родственников под стражу 25 марта. По версии следствия, уроженец Душанбе Аминчон Исломов, 1991 года рождения, и Диловар Исломов, 1999 года рождения, были вовлечены в состав организованной группы с целью совершения теракта Фариддуни Шамсутдином. Предварительно, Диловар передал ему свой автомобиль, а Аминчон предоставлял Фариддуни деньги для выезда в Турцию, где тот занимался подготовкой теракта и встречей с организаторами преступной группы.

    Фото: скриншот сайта Басманного районного суда Москвы

    Террористический акт в «Крокус сити холле» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Задержаны 11 человек, в том числе четверо предполагаемых террористов, по версии следствия, непосредственно осуществивших атаку, заявляли в ФСБ. Погибли 143 человека.

    Ранее Басманный суд арестовал Мирзоева Далерджона, Рачабализода Саидакрами Муродали, а также Файзова Мухаммадсобира и Фариддуни Шамсутдина, которых обвиняют в совершении теракта в «Крокус сити холле» в Подмосковье. Они, по версии следствия, в составе вооруженной организованной группы участвовали в стрельбе в граждан РФ, которые присутствовали в помещениях «Крокус сити холла». После чего подожгли здание.

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